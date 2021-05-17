【超級滿月】下周三本港出現月全食 太空館當晚7時至9時網上直播
太空館網上直播月全食！天文台早前公布本港將於本月26日出現月全食，香港太空館今（17日）表示，於當晚7時至9時在網上直播這次月食，館方指屆時月球會呈不常見的銅紅色，如天氣情況許可，面向東至東南方且視野不受遮擋的地點將是觀賞月食過程的最佳位置。
是次月食會在月出前，即當天下午6時56分月球東升時開始。至晚上7時11分當月球完全進入地球影子時就會出現月全食，過程將維持約15分鐘。在月全食時，由於月球的高度十分低，只位於離東南方地平面約兩度至五度處半空，館方建議市民到東至東南方沒有障礙物的地點觀測。
香港太空館指，屆時會透過其YouTube頻道直播是次月食天文現象，並由一眾館長分享包括超級滿月等月食相關知識，以及介紹月球背後的科學。市民亦可瀏覽康樂及文化事務署「寓樂頻道」內的「互動+01」網頁、「康文＋＋＋」Facebook專頁及香港太空館Facebook專頁同步觀賞月食。
館方指，月食是其中一種最容易觀看的天文現象，只會在農曆15日前後的滿月期間發生，即當地球在太空通過太陽和月球中間的時候。然而，由於太陽和月球的軌道並不是在同一平面上，因此並非每次滿月時都能看到月食，只有當太陽、地球和月球三者排列至當地球的影子能投射到月球時，月食才會發生。當太陽光通過地球大氣層時，陽光中的藍色部分會被散射掉，餘下的紅色部分會穿過大氣層，並折射到月球表面。因此當月食發生時，月球會呈銅紅色。
市民觀賞天文現象時，應遵守最新的防疫措施及保持社交距離，並注意個人衞生。有關是次月全食的詳情，瀏覽展覽網頁及香港太空館本期通訊。此外，香港太空館亦製作一段月全食的電腦模擬片段，詳情可瀏覽以下網址。
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責任編輯：陳麗娜