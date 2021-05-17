【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】

▲ 湯洛雯跟妹妹感情十分好。

湯洛雯（靚湯）日前34歲生日，男友馬國明陪女友Staycation慶生，靚湯大晒福利圖，放閃圖被網民洗版！日前，跟妹妹湯樂瑤（Cassandre）久未在社交平台合照的她，再度發放靚爆姊妹合照，並擔心指妹妹太瘦，勸她不要再減肥。

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▲ 湯洛雯湯樂瑤晒合照。（取自IG）

湯氏一家全是靚人

湯洛雯今日在IG發布跟甚有明星相的妹妹湯樂瑤合照，靚湯留言：「發覺佢好耐冇出現過，就upload下佢啲新相啦，唔該唔好再減肥，就嚟瘦到唔認得你，同埋唔想同你影相（呢句先真）但係多謝你整嘅蛋糕，好味道。」

靚湯有此留言，因為湯樂瑤佢已經成31周沒更新社交平台，連姐姐也看不過眼，故拉了妹妹合照再晒靚相，以滿足一班粉絲！

現年33歲湯洛雯來自演藝世家，叔叔湯鎮業是著名演員，靚湯堂妹湯愛嘉、堂孖弟湯君慈與湯君瑤，全屬高顏值一族。

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湯洛雯的妹妹22歲妹妹湯樂瑤，同樣學歷身材兼備。縱然湯樂瑤沒有入娛樂圈，不過因為湯樂瑤在IG不時開心share靚相，所以受歡迎程度絕對不比湯洛雯遜色。

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中大神科畢業

湯洛雯的妹妹湯樂瑤亦是女神級數，雖然未有入娛樂圈，已有不少粉絲。湯樂瑤除樣靚，亦有高學歷，現年24歲的她，曾於英國修讀經濟一年，後來回港轉修中大「神科」法律系，是一名高材生。

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美貌與智慧並重的湯樂瑤，不時於社交網站大派福利，熱愛換上低胸裝、泳裝、熱褲等以性感打扮示人，讓網民一飽眼福。

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湯洛雯選港姐入行，不少網民都很關心湯樂瑤會否跟家姐一樣入行，不過靚湯洛雯曾透露妹妹較有興趣成為KOL，指妹妹的畫功強勁，而且對美容和時裝甚有興趣，反而發展步伐更似倪晨曦。

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湯氏姊妹經常被網民比較，湯洛雯指自己與妹妹的風格不一，縱然妹妹比她年少9年，但打扮卻較她成熟，且大方展露身材，走健康性感路線。她又指對方的身材比自己更好，但不會妒忌妹妹，兩姊妹感情要好，會跟對方互訴心事。

同場加映：李君妍訪問