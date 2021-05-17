【兩巴發展】新巴城巴倡設巴士可加可減票價機制　正研兩巴合併最快明年有定案

新巴城巴今月初公布去年業績，指全年稅前虧損高達8.13億元；若計入政府的5.51億元津貼後，全年仍虧損2.62億。新巴城巴副主席鍾澤文接受傳媒訪問表示，目前每月仍虧損數千萬港元，擬再循多個方向開源節流，計畫向政府提出改革專營巴士票價調整機制，又直言不排除再向政府申請加價，提到要加價的機會很大。

目前專營巴士票價調整安排，政府是按一籃子因素考慮審核，包括巴士公司自上次加價以來營運成本及收益變動、市民接受程度及負擔能力及可依據的票價調整幅度方程式等6大因素計算。鍾澤文認為，現時安排欠缺透明度，當局有需要盡快進行詳細研究，重新訂立新的機制。

他建議，政府可參考港鐵現時的可加可減票價機制，訂立清晰及簡單直接的新票價調整計算公式，包括涵蓋按年綜合消費物價指數、運輸業名義工資指數的變動幅度等元素，亦可考慮加入與巴士主要營運成本掛鈎的油價變動等因素。

鍾澤文亦透露，內部有初步探討將新巴及城巴專營權合併，不過相關工作複雜，須考慮到兩巴各有票價安排，以及重新為員工製作制服、為巴士塗新巴士代表顏色等開支，預計最快經過一年商討及研究後才有定案。

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責任編輯：陳子謙