【創業自強】疫下餐飲生意失利夥酒店攻坐月服務　助空姐轉職陪月姨姨受外籍家庭歡迎

▲ 90後港男陳富華原本開餐廳，疫下生意失利結業，轉攻陪月坐月服務巿場，兼招攬失業空姐轉職陪月姨姨。

疫情下，各行業都受到不同程度的打擊，飲食、旅遊及航空業更是首當其衝，今年28歲的陳富華，原本開設日本餐廳，去年亦無奈結業。在機緣巧合下，他投資開設陪月公司以及成立教育中心，開辦陪月、催乳師等課程，意外地吸引不少失業的空姐參加。最近，更開拓月子中心業務，讓新手媽媽安心坐月，反應十分理想，Booking已排至下年6月。

雖然工作很忙，但陳富華卻一直沒有忘記當年經營陪月公司的初心——「用心幫助人」，他收集二手BB物資再贈送給有經濟需要的新手媽媽，助她們度過疫境。

▲ 今年只有 28 歲的陳富華說自己從前個性粗枝大葉， 但自接觸不同的新手媽媽後，現在已變得十分細心，態度溫柔。（曾耀輝攝）

年紀輕輕的陳富華，早在19歲時已投身社會工作。他說：「我第一份工作是做渠務工程，主要替政府轄下的建築物或公園等清理排污渠，一遇到淤塞便出動，保持暢通。」

陳富華指那是厭惡行業，因要經常面對大大小小的污衊物，後來已慢慢習慣，但偶然也會遇到一些意想不到的「危險物」。「有一次清理某公園公廁的污渠，當時已用一些儀器幫助，但還未成功抽出阻塞物，於是我便帶戴手套徒手伸入渠內，但竟然發現有針筒，我要小小翼翼把它們取出，因怕被拮到，當時自己都幾驚。」3年後，他晉升成為Supervisor，主要是安排人手的工作。

曾投資開日本餐廳

年輕的陳富華卻想作多方面的發展，於是23歲時投資開日本餐廳，高峰期曾有3間分店，但去年新冠肺炎突襲，在禁晚市堂食下，令生意大幅下挫，他最終只好忍痛把全部餐廳結業。「當時我在想，自己是疫情影響下的受害者之一，幸好我自己還有一份渠務的工作，仍可支持生活，但其他飲食、旅遊及航空界的從業員，生活一定大受影響。」

當時陳富華有位朋友，原本開設了愛寶貝產後服務中心，主要提供陪月服務，正計劃開拓作培訓的教育中心。「朋友問我有沒有興趣投資，我當時想中心可以提供課程給失業的人士，他們可以進修及裝備自己，尋找更多工作機會，於是我便一口答應了。」

▲ 教育中心有不同的課程，包括陪月、紮肚師及催乳師等等。（被訪者提供圖片）

開教育中心助空姐轉行

教育中心於1年前開業，正如陳富華所料，確實吸引不少失業人士。「早前某大航空公司結業，有不少空姐失業，她們報讀中心的陪月、催乳師、紮肚師的課程，我們一班有12位學生，曾有4班全是空姐，十分踴躍。」

陪月行業一直有很大的需求，陳富華說差不多所有學員都找到相關工作，其中空姐做陪月姨姨，更有一個很強的優勢。「她們的語言能力很強，普通話及英文都很流利，特別受一些外籍家庭歡迎，有位空姐更把中藥繙譯成英文，詳細解釋給外籍媽媽知道，十分有心。」

推出月子中心服務反應佳

由於教育中心訓練出一批專業人才，陳富華就想到如何「人盡其用」。「其實亞洲很多地方都有月子中心，香港卻不流行，由於我們有大量人才，故此決定提供月子中心的服務。」

▲ 陳富華開設的教育中心培訓了不少陪月姨姨，部分提供服務後更獲媽媽送上嘉許獎，他感到十分欣慰。（被訪者提供圖片）

由於要開設一間具規模的月子中心，成本極高，陳富華計算過要過千萬元，於是便跟尖沙咀某間五星級酒店合作，酒店提供房間，月子中心安排陪月員貼身照顧媽媽及嬰兒，還每日提供營養師設計的月子餐，由酒店米芝蓮廚師製作，服務十分貼心，價錢每月由8萬元起。

月子中心服務在今年4月才推出，反應十分理想。「Booking已接到下年6月，幸好酒店可以提供足夠的房間，我們仍可應付需求。」

陳富華說客人主要以中產為主，當中有些是與長輩同住，租用月子中心更有另一目的。「有一位客人因跟奶奶同住，奶奶用較舊式的湊仔方法，但自己則喜歡新派的方式，為免婆媳間出現拗撬，新手媽媽便決定在月子中心坐月。」

每個新手媽媽都有不同的需求，陳富華卻發現大部分都有一個同樣的要求，就是要寧靜。「所有媽媽都問有沒有探訪時間，如有的話都想把時間縮短，因想爭取時間多作休息，我們都會盡量配合。」

▲ 月子中心設在尖沙咀一間五星級酒店內，部分房間可享維港靚景。（被訪者提供圖片）

深夜上門照顧新手媽媽

疫情下，教育及月子中心發展都十分理想，陳富華自言最重要是用心去做，更必要有同理心及關心別人。「公司一直有提供陪月服務，早幾天有位新手媽媽晚上10時打電話來公司，希望想請陪月姨姨，當時媽媽很著急及大喊，我們的同事便立即上門了解，發現這位媽媽原本有請陪月，但做了4日便辭職，由於沒有長輩幫手，感到十分徬徨，於是同事們安撫她情緒之餘，亦即替她安排一個陪月姨姨翌日上班，令這位媽媽很安心。」

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陳富華不只在工作上「出心」，工作外更是「出心又出力」。「其實新生BB有很多東西要買，但如果每樣都是新的，要花費很多錢。我們公司一直有收集BB的二手物品，像床仔、High Chair、暖奶器、BB車等等，我們親自消毒後，便會捐贈給有需要的媽媽，很多媽媽收到後都很開心，十分多謝我們。」

▲ 陳富華跟同事會親自清潔 BB 的二手物資，然後捐贈給有需要的媽媽。（被訪者提供圖片）

身形高大的陳富華經常將不同的捐贈物資搬出搬入，工作雖忙，但仍堅持親力親為，但當分身不暇時，他會自費出錢叫GOGOVAN運貨，果然十分善心呢！

記者：招美寶