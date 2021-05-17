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【康復之路】患先天性膽管閉鎖換肝近1年半　2歲半小鎧澄肝指數超標再度入院

兒童健康 17:39 2021/05/17

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患先天性膽管閉鎖的小鎧澄換肝近1年半，近日因肝指數超標再度入院。

患有先天性膽管閉鎖的小鎧澄成功換肝將近1年半，康復過程一直理想。不過，現時2歲半的鎧澄近日到醫院覆診，卻因肝指數超標再度入院，期間出現痾嘔情況，需留醫作再一步檢查。鎧澄將抽取肝組織化驗，一旦肝指數持續升高，便要轉至ICU病房。

覆診驚揭肝指數超標

鎧澄爸媽昨日（16日）於facebook專頁「鎧澄BB」透露女兒的最新情況，鎧澄原定於上周四（13日）照CT（電腦斷層掃描），但她吃過藥及麻醉後依然不肯睡，最終未能照CT。直到周六（15日）鎧澄到醫院覆診驗血，當天下午父母就收到醫院來電，指出鎧澄肝指數超標至1100多，而正常是幾十。

鎧澄需留醫抽取肝組織化驗，以了解肝指數超標原因。（受訪者提供相片）

父母應醫生要求，馬上帶鎧澄入院觀察，鎧澄入院後又痾又嘔，需抽組織化驗。今早（17日）爸媽再發帖盼望︰

鎧澄（肝）指數唔好再高，再高就要入ICU ，知你好想走，快點好返出院回家吧。

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待抽肝組織化驗結果

鎧澄媽媽Ling接受TOPick訪問時表示，鎧澄自從2019年12月換肝後，一直以來覆診「個肝都好靚仔，最多只是血色素偏低」，直至周六（15日）覆診肝指數突然上升到1100左右，肝功能不及格。Ling稱當晚醫生已為鎧澄照CT，幸好沒有膽管閉塞問題，今日（17日）會抽取肝組織化驗，以了解確實情況。

1年半前鎧澄獲捐屍肝，父母感覺如中六合彩。（黃建輝攝）

Ling提及鎧澄入院後曾嘔吐，過後已沒大礙，坦言「鎧澄昨晚才可以進食，所以想痾嘔都無」。她與丈夫Joe都要返工，還要兼顧鎧澄的雙胞胎妹妹鎧沂，因此夫妻與外傭分工合作照顧兩個女兒，她昨晚亦能陪伴鎧澄數小時，知道女兒想返屋企，不過一旦轉至ICU病房就不能探病了。

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輪候特殊幼稚園學位

鎧澄換肝後初期每月覆診，後來情況穩定至2、3個月覆診一次，只是去年10月及今年3月曾「輸鐵」，持續進行言語治療、物理治療、職業治療等，康復過程大致順利。Ling講述鎧澄的狀況︰

行路有進步，說話有時講到一兩個字，很多時候不肯講，只是『咿咿呀呀』……

去年12月起鎧澄在柴灣一所幼兒園就讀N班，校內有部分特別需要的小朋友。Ling指出鎧澄已輪候特殊幼稚園的學位，今年8月將轉讀，至於細女也會轉至附近的主流學校，方便接送照顧。

同場加映︰1歲半小鎧澄獲捐屍肝重生　好爸爸憶求肝艱辛一度為救女狂減30磅

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記者：駱秀玲

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