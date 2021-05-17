【去除油污】日本節目實測超強去油污濕紙巾　抽氣扇4年頑固污漬一抹即甩

▲ 日本實測「宇宙最強」去油污濕紙巾，4年沒洗抽氣扇的啡黑頑固污漬，一抹即甩。

廚房用品堆積陳年油垢難以去除，但日本一款濕紙巾就聲稱有超強去污力，什麼油污都難不倒它，到底是真是假？有日本電視節目親自實測，驗證這款「爆落ちタイガー」濕紙巾有沒有誇大其辭！

▲ 產品聲稱可去除世間的髒污。

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日本讀賣電視台綜藝節目「大阪ほんわかテレビ」實測名叫「爆落ちタイガー」（譯：爆落之虎）的濕紙巾，該濕紙巾包裝寫著可以「對抗世間的髒污」、「黏答答的油污都不是對手！」，生產這款商品的業務代表也揚言，敢保證這款產品的去污力最強。

▲ 「爆落ちタイガー」（譯：爆落之虎）濕紙巾。

其他類似的產品，會以「激」字開頭來命名產品，我們取名為「爆」，代表比「激」更強！

產品的使用方法，也寫明內含強力的油污分解成分，或會造成肌膚粗糙，使用時建議配戴手套。

▲ 使用方法，也寫明內含強力的油污分解成分，或會造成肌膚粗糙，使用時建議配戴手套。

為測試產品的去污力，節目組先到一間居酒屋，欲清潔鐵板上的抽風機。未清潔前，抽風機佈滿啡黃的污漬。節目組先以普通的清潔劑及抹布擦拭，未能去除污垢。之後再用「爆落之虎」，輕輕一擦居然已有明顯的清潔效果，擦拭過的區域變得亮晶晶。

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後來，節目組再到另一間居酒屋，打算試抹4年都沒清洗的抽氣扇。只見抽氣扇堆積了厚厚的、啡黑色油垢，連店長都覺得絕對擦不乾淨。

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結果，節目組努力地擦拭，竟成功抹走陳年油垢，令人難以置信。

業務代表表示，濕紙巾內添加了分解油脂的強力成分，非常容易分解油污。而且產品不是單純將油污擦起，而是邊擦邊分解油污。

從產品的另一條宣傳片可見，另一款「爆落ちタイガー極」濕紙巾都可去除鑊底厚厚的陳年污垢，相信是不少家庭主婦的好幫手！

▲ 變得亮晶晶。

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香港市民想購買的話，可以在日本Amazon、樂天市場Rakuten等網購平台購買，又或日本代購都可以，一包20片售約38港元。

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責任編輯：羅嘉欣