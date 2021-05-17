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【港大研究】團隊研發出新型合成生物藥物　可治療糖尿病及高血壓等疾病

社會 17:03 2021/05/17

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港大團隊研發出具有抗腫瘤、保肝活性等合成生物藥物，可治療肥胖相關疾病。(資料圖片)

肥胖症困擾著都市人，不但縮短患者的預期壽命，亦會增加患上其他慢性疾病的風險。港大今(17日)表示，已研發新型生物製劑藥物，有效醫治肥胖相關疾病。
 
香港大學化學研究部與化學系教授李學臣，以及藥理學與藥學系汪玉教授帶領的研究團隊，研發出一種具有抗腫瘤、胰島素增敏和保肝活性的合成生物藥物，其研究成果剛於國際權威化學期刊《美國化學會誌》上發表。

香港大學化學研究部與化學系教授李學臣(右)及其團隊。(港大醫學院提供)

脂聯素是一種蛋白質激素和脂肪因子，可調節葡萄糖水平並改善脂質代謝，是肥胖、胰島素抗性和代謝綜合症發病機制的主要因子，而肥胖症患者的脂聯素水平偏低，即低脂聯素血症，將增加患上心血管疾病、代謝性疾病的機會，以及令惡性腫瘤急促蔓延並增加預後不良的風險。

團隊研發出一種有效的化學合成方法，用以生產由脂聯素衍生的糖肽。這些糖肽在各種小鼠模型中均表現出強大的抗腫瘤能力、胰島素增敏性和代謝增強活性。研究人員相信，由此合成方法開發而成的產品，將有潛力醫治肥胖症及其相關併發症，如2型糖尿病、高血壓、冠心病、中風等。

合成糖肽可通過化學方法生產而輕易獲得，團隊相信，可運用此合成糖肽作為有效的脂聯素模擬物補充劑，有助進行脂聯素補充療法的臨床治療研究。

同場加映，紅斑狼瘡症致脫髮出紅疹，風濕病科專科醫生拆解最新治療方法：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編制：陳麗娜

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