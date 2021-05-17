  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (週一) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梁振英對話馮煒光　眼泛淚光談劏房戶慘況

政治 17:09 2021/05/17

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

梁振英與馮煒光對談。（視頻截圖）

全國政協副主席、前特首梁振英近日頻就政府施政、土地房屋等問題公開發表見解，令不少政界人士覺得其有意「復出」爭奪特首之位。昨日，梁振英再接受親中網媒「點新聞」專訪，大談香港問題，期間一度眼泛淚光。

訪問並非由點新聞記者主持，反而是邀請由梁振英任特首時、出任新聞統籌專員的馮煒光主持。二人對話內容包括房屋問題、香港文化藝術發展、施政變革及香港未來發展機遇。

提到2011年花園街排檔大火後，曾有住在劏房的單親媽媽向其哭訴慘況時，梁振英一度眼泛淚光，強調要加快建公屋，讓劏房戶上樓，「政府的施政，應該是為市民營造宜居環境，而不是用流程、程序當懶政的藉口。」

梁振英早前指，國家未來5年的規劃，很可能是港人最後機遇。上周央視新聞節目主持人白岩松訪問特首林鄭月娥時，特意提及梁振英這個觀點，不過，當時林鄭卻反駁指，「每一天都有機遇，不需要為抓緊機遇定一個死。」

馮煒光昨重提這個問題，讓梁振英再辯駁，他說，自從2017年簽署發完去發展框架協議後，轉眼已4年，若港人未來5年沒有很好把握大灣區發展機遇，就會「蘇州過後無艇搭」。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

張志剛稱政協副主席兼任特首有優勢　倘難兼顧料梁振英寧辭政協
16:04 2021/05/06
張志剛稱政協副主席兼任特首有優勢　倘難兼顧料梁振英寧辭政協
葉劉稱參選特首言之尚早　評林鄭怕被指「益地產商」
16:28 2021/05/13
葉劉稱參選特首言之尚早　評林鄭怕被指「益地產商」
梁振英建議大欖郊野公園邊陲地建約3萬單位　每呎劃一售6千元
17:35 2021/05/13
梁振英建議大欖郊野公園邊陲地建約3萬單位　每呎劃一售6千元

你可能感興趣

張志剛稱政協副主席兼任特首有優勢　倘難兼顧料梁振英寧辭政協
16:04 2021/05/06
張志剛稱政協副主席兼任特首有優勢　倘難兼顧料梁振英寧辭政協
葉劉稱參選特首言之尚早　評林鄭怕被指「益地產商」
16:28 2021/05/13
葉劉稱參選特首言之尚早　評林鄭怕被指「益地產商」
梁振英建議大欖郊野公園邊陲地建約3萬單位　每呎劃一售6千元
17:35 2021/05/13
梁振英建議大欖郊野公園邊陲地建約3萬單位　每呎劃一售6千元
林鄭月娥 特首選舉 梁振英 政治

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等