梁振英對話馮煒光　眼泛淚光談劏房戶慘況

▲ 梁振英與馮煒光對談。（視頻截圖）

全國政協副主席、前特首梁振英近日頻就政府施政、土地房屋等問題公開發表見解，令不少政界人士覺得其有意「復出」爭奪特首之位。昨日，梁振英再接受親中網媒「點新聞」專訪，大談香港問題，期間一度眼泛淚光。

訪問並非由點新聞記者主持，反而是邀請由梁振英任特首時、出任新聞統籌專員的馮煒光主持。二人對話內容包括房屋問題、香港文化藝術發展、施政變革及香港未來發展機遇。

提到2011年花園街排檔大火後，曾有住在劏房的單親媽媽向其哭訴慘況時，梁振英一度眼泛淚光，強調要加快建公屋，讓劏房戶上樓，「政府的施政，應該是為市民營造宜居環境，而不是用流程、程序當懶政的藉口。」

梁振英早前指，國家未來5年的規劃，很可能是港人最後機遇。上周央視新聞節目主持人白岩松訪問特首林鄭月娥時，特意提及梁振英這個觀點，不過，當時林鄭卻反駁指，「每一天都有機遇，不需要為抓緊機遇定一個死。」

馮煒光昨重提這個問題，讓梁振英再辯駁，他說，自從2017年簽署發完去發展框架協議後，轉眼已4年，若港人未來5年沒有很好把握大灣區發展機遇，就會「蘇州過後無艇搭」。

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