【拳拳到肉】停車送貨釀爭執保安被打至血流披面　貨車司機涉傷人被捕

▲ 貨車司機揮拳打向保安員。(網上圖片)

網上流傳一條閉路電視片段，一名身穿藍色上衣的男貨車司機在停車場閘口毆打保安員至頭破血流，警方經調查後昨日(16日)於屯門拘捕一名38歲男子，涉嫌傷人被警方扣留調查。

有關片段顯示，貨車司機連揮多拳毆打一名保安員的頭部及上身位置，同時又用膝頭撞保安員腹部，保安員全程捱打、血流披面，貨車司機在其他人勸阻下始停手，拳頭亦染上血跡。

大嶼山警區助理指揮官(刑事)署理總督察吳子浩表示，貨車司機前日(15日)下午5時許駕駛貨車進入東涌一個停車場準備送貨時，因泊車問題與停車場保安員發生爭執，繼而引發毆打事件，貨車司機其後駕車離去，保安員頭部及胸部受傷，清醒送院，正留院治理，情況穩定。

▲ 大嶼山警區助理指揮官(刑事)署理總督察吳子浩。(曾秋文攝)

吳子浩稱，相信今次是個別案件，並非針對保安員犯案，涉案兩人亦互不認識，呼籲有人目擊案發經過，可與警方調查人員聯絡。

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記者：曾秋文