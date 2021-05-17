【騙買口罩】涉誘舊同學買口罩騙逾300萬　女地勤認盜竊罪囚33個月

▲ 女地勤誘舊同學購買口罩騙款300萬，今於區域法院被判監33個月。經濟日報資料圖片

32歲機場地勤客戶服務員於去年新冠肺炎疫情爆發時，向舊同學訛稱有口罩出售，誘騙舊同學向她支付逾300萬元購入逾7萬盒口罩，唯女地勤收款後一再拖延送貨，最終更去如黃鶴。女地勤今（17日）於區域法院承認5項盜竊罪，被判囚33個月。

涉案被告薛文英早前被控5項欺詐罪，及5項交替的盜竊罪，被告今承認5項盜竊罪，而欺詐罪則留於法庭存檔。

案情指，被告與事主林曉玲是相識多年的小學同學，兩人不常聯絡。2020年2月15日，被告向林發送訊息，指她認識有供應商出售大量印尼及日本製口罩，林遂聯絡身邊朋友及工聯會等，並決定向被告訂購大批口罩。

林於2020年2月17至28日期間，先後5次向被告落單，訂購共7.2萬盒口罩，並向被告支付共逾332萬元訂金。被告本來聲稱部分口罩於2月29日到貨，後來又稱貨運延誤，林心生懷疑故報警，林於報警後曾致電被告對質，被告承認事件是一宗騙案，後來林已再無法聯絡被告。

被告被捕後於警誡下指，她在網上結識1名人士聲稱有口罩出售，被告認為今次是賺錢的好機會，於是四出尋找買家，林剛好表示有興趣，她便收取了林的300多萬元。她在收款後知悉貨品不會送到，而她亦已將款項全數用於賭博。被告被捕時身上有逾1.5萬元，而其男友家中亦有12萬元現金，被告承認這是她從林收取的餘下款項。

被告於錄影會面中進一步指出，她於4年前於網上認識一名叫Ray Ho的男子，對方聲稱有口罩出售，被告於是尋找潛在買家，而她亦曾向Ray Ho追問口罩到貨日期，但她在收到林的款項後，已將款項全部輸掉，因此她亦無法支付口罩貨款。警方其後向該名叫Ray Ho的男子作查詢，對方否認曾與被告商討購買口罩一事。

辯方今求情時指，被告及早認罪，今次只屬個別事件，案情亦不複雜，她與事主之間亦不涉違反誠信。法官質疑被告聲稱她已將300多萬元款項在短時間內輸掉，因此無法向事主償還欠款，說法太方便。

法官其後判刑指，考慮了所有相關因素，決定以判囚4年3個月為起點，就被告認罪及初犯減刑後，決定判以被告入獄33個月。

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記者：楊詠渝