七仙羽操流利英語自爆鍾情老外　七師傅大讚外籍男友是甜心情人

▲ 七羽仙再度化身「譚仔姐姐」拍廣告。

憑拍攝ViuTV綜藝節目為人認識的風水師七仙羽師傅，除近日有份演《ERROR自肥企画》，早前亦化身「譚仔姐姐」拍攝廣告宣傳片，外間反應熱烈。近日七師傅再度獲廣告商邀請，拍片宣傳早晨套餐，今次七師傅化身英語教室主持，以流利英語向外藉客人推介早餐系列。

承接上一輯廣告片，七師傅在片中經過第一輪的面試後，成功進入面試最終回。而分店經理即場考驗七師傅的英語能力，信心十足的七師傅回答：「No problem，克羅地亞我都玩盡，so easy！」

說罷，她便招呼外籍客人，以一口英語及譚仔話應對，大放笑彈，最後還化身英語導師，教大家以英語點餐，她說：「麵包裡面加了土匪香料，烘得脆脆地，yummy yummy， Can you smell it？裡面還加有芝士和豬肉碎，真是yummy！如果不喜歡炸醬料，可以改為蕃茄，同樣很滋味！」

▲ 七仙羽用英文招呼外籍客人。

早前化身「譚仔姐姐」拍攝廣告宣傳片，秒速成為話題女王，直至現在有超過60萬點擊率，風頭一時無兩，令她受寵若驚，她說：「我沒想過這個廣告宣傳片那麼受歡迎，不少網民還留言表示很好笑，但我不知笑位在哪裡？！」

▲ 七仙羽教大家以英文講譚仔話。

對於說得一口流利英語，她說：「我在外國長大，『鬼妹仔』性格，並一直跟外籍人士拍拖，雖然我英語好，但我希望自己可以幽默演繹，搞笑一點，所以我說出英語版的譚仔話，希望大家鍾意。」她又直言與拍拖10年的外藉男友感情非常穩定，現在享受二人世界，男友是一位甜心情人。

另外七師傅更許下承諾，如果短片達5千個讚好，她會化身譚仔姐姐，於5月29日（星期六）到中環店為粉絲們落單。