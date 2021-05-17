韓國網友5星推薦　頭髮keep住清爽 控屑去癢一Take過！

夏天一到，外出幾小時個頭即變得又油又痕又有頭皮屑，最近網民就發現了油頭救星，不但可以48小時控屑及去油止癢，還可以呵護頭髮，連韓妹也大讚！整個夏天，無論外出甚至玩任何戶外活動都可以keep住清爽，玩得更放！

韓妹推薦夏日告別油頭去屑應對方案 網民5星級留言激讚

小編發現Head & Shoulder的止痕呵護配方在韓國深受歡迎，不少真實用家用後都給予5星級評級，並留言激讚！例如「用了一個月後頭皮不再痕癢，洗髮後感覺清新，現在每日只會用它」、「以前我的頭皮都會癢得令人瘋了，但用了這產品後就消失了」、「原本頭皮很癢及有頭屑，用了一個月後改善了很多～」、「可以改善頭皮㾗癢、異味及掉頭髮的洗髮乳，太好了」

亦有深受因轉季而頭皮痕癢困擾的網民表示，用了2至3星期後情況得到改善，痕癢逐漸消失，而且每次洗頭後都留有清新香氣，還誠意推薦給其他人！看完網民的留言，究竟Head & Shoulder為甚麼如此厲害呢？

▲ 韓國用家評語：「用了一個月後頭皮不再痕癢，洗髮後感覺清新，現在每日只會用它」

▲ 「以前我的頭皮都會癢得令人瘋了，但用了這產品後就消失了」

▲ 「原本頭皮很癢及有頭屑，用了一個月後改善了很多~」

▲ 「可以改善頭皮㾗癢、異味及掉頭髮的洗髮乳，太好了」

皮膚科專家認證 48小時控屑去癢 成效驕人

Head & Shoulder的效果之所以如此顯著，原來品牌全系列產品都具臨床證明的頭皮去屑養護配方，90%受訪皮膚科醫生認證持久去屑**，其超微米泡沫與長效去屑控油科技，能48小時控屑^、去油、止癢*，還可以加強頭皮健康及鞏固屏障！

其中去癢呵護洗髮乳蘊含尤加利葉萃取，持久去癢，草本清香，keep住頭皮清爽不出油；而另一款生薑x人蔘防掉髮去屑洗髮乳更將東方傳統給合現代科技，由根源促進血液循環，強健鬆根，有效防掉髮及控屑長達48小時^！用完Head & Shoulder，就算去玩戶外活動也可以時刻保持清爽，更加不用怕又痕又有「雪花紛飛」的尷尬場面出現！

仲唔快啲去到各大超市及個人護理店入手，保護頭皮健康，清爽迎接每一日啦！

**Head & Shoulders委托中國第三方傳媒網於2019年2月針對543位皮膚學專研人士的線上問卷調查結果。

*指由頭屑引起的頭痕

^48小時係指去屑能力。指可見頭屑。持續使用，效果因人而異。

（資料由客戶提供）