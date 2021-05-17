【10.1集結案】黎智英等10人承認控罪　案情指有被告記者會中呼籲巿民遊行

▲ 何俊仁、蔡耀昌及楊森續准保釋候判。林宇翔攝

壹傳媒創辦人黎智英連同9名民主派人士，於2019年10.1國慶日組織及參與未經准許的港島遊行，全部被告於今天開審前承認控罪。案情指，警方反對民陣發起10.1遊行，但有被告仍在記者會等媒介呼籲市民遊行，又在當天率領遊行隊伍出發，期間手持橫額等。

陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁4人承認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，承認事實指，警方於2019年9月以為保障公共秩序、公眾安全第為由，禁止民陣發起遊行，遊行上訴委員會及後亦維持原判。民陣於同月30日召開記者會，前民陣召集人岑子杰表示政府拒絕讓市民和平合法地表達意見，他們亦不會要求市民觸犯法例，但會尊重市民的選擇，當時被告陳皓桓站於岑旁邊。

4人於同日開記者會，李卓人指他們有權遊行，權利不該被警方剝奪，與陳一同鼓勵市民10月1日當天如原定計劃於下午1時集合，由銅鑼灣東角道起步遊行。梁國雄及何俊仁則分別指他們有權遊行，不應受警方規限。

另組織未經批准集結罪指，陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森及黎智英分別在Facebook 、記者會或訪問中，呼籲公眾參與該非法遊行。當天遊行開始前，除蔡耀昌外，各被告在銅鑼灣崇光百貨外見記者，陳稱他們將於1時出發遊行，其他被告亦一起以表支持。李卓人的上衣印有「人民不會忘記」字樣，有被告叫喊口號「沒有國慶，只有國殤」、「五大訴求，缺一不可」。

及後所有被告率領遊行隊伍出發，他們叫喊口號，手持橫額，穿上印有口號的上衣，顯示他們有同一目的。當所有被告率領隊伍到達遮打道及畢打街交界，陳皓桓、李卓人、梁國雄向遊行人士道謝，他們指要「繼續抗爭」，「今日絕對唔係End Game」。

案情亦提及，下午2時36分遊行人士佔領中環德輔道中馬路，有黑衣人將竹枝、雪糕筒及交通指示牌作為路障，堵塞干諾道西。同時，有警務人員身處警察總部天橋時，被兩名男子分別用雷射筆照射及擲磚。於下午4時許，有大批示威者於添馬道及夏愨道築起雨傘陣及不斷擲氣油彈，警方曾出動水炮車驅散。

案件明續，並將處理各被告保釋事宜，現時各被告的保釋條件繼續。法官胡雅文應辯方要求，押後至下周一(24日)求情，下周五(28日)判刑。

本案10名被告分別為陳皓桓（25歲，社民連組織幹事）、李卓人（64歲，職工盟秘書長）、梁國雄（65歲，自僱人士）、何俊仁（69歲，律師）、楊森（71歲，兼職大學教授）、何秀蘭（66歲，退休人士）、吳文遠（44歲，管理顧問）、黎智英（73歲，商人）、單仲偕（60歲，區議員）、蔡耀昌（53歲，社區組織幹事）。

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記者：陳卓欣