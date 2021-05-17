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【賽後感言】國家盃場地單車賽或成最後一次主場作賽　李慧詩：感恩每一個上場機會

社會 17:40 2021/05/17

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李慧詩早前出戰在香港單車館舉行的國家盃場地單車賽。（大會提供）

港隊單車代表、「牛下女車神」李慧詩（Sarah）早前曾透露計劃今年出戰奧運、全運會及世錦賽後，10月起開始淡出車壇，故今次在港舉行的國家盃場地單車賽，或是她最後一次主場出戰。李慧詩指，感恩能夠繼續比賽，所以珍惜每一個上場機會，無論贏或輸都是一次難忘的經驗。

李慧詩又指，是次比賽最開心的事，莫過於能與隊友李海恩和楊礎搖一同配合三人團體競速賽。她指，團體項目與個人項目不同，有隊友們在，會多了一份安心，上場前大家沒有對話，但平時訓練時同甘共苦的時光和相互間的鼓勵，能把她們連繫起來。彼此單單在身邊的一份安全感，是這次比賽最大的動力。

她又指，疫情期間舉辦比賽實在不容易，許許多多的阻隔亦減少了人與人之間的交流，例如比賽後不能握手、頒獎時沒法互相祝賀和擁抱、沒有人頒獎、沒有觀眾，僅有的交流是上場那一刻的對抗和往場地的路上見一面。她又指，縱使許許多多不習慣，但作為運動員，還是要努力適應這艱難的時刻，才得以正常發揮。

因應疫情令許多比賽取消，李慧詩形容香港比賽順利完結像「夢」一場，不得不再次感激各有關部門用心盡力地為比賽工作，亦感謝他們這星期耐心為運動員解答問題和解決生活上的煩惱，「辛苦大家了！後會有期！」

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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