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【旅遊氣泡】新加坡航空稱支持航空旅遊氣泡延期　將透過短訊電郵等聯絡受影響旅客

社會 17:45 2021/05/17

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新加坡航空發言人表示，新加坡航空(新航)支持兩地政府延期推行新加坡及香港「航空旅遊氣泡」的決定。(經濟日報資料圖片)

港府於今(17日)公布，新加坡及香港的雙邊「航空旅遊氣泡」將延期推行，有關確實日期有待新加坡及香港兩地政府公佈。新加坡航空發言人表示，新加坡航空(新航)支持兩地政府延期推行新加坡及香港「航空旅遊氣泡」的決定。客人的安全與健康一直是新航的首要考慮，新航將會聯絡受影響的旅客有關退款或更改機票的安排。
 
新航所有往來香港及新加坡的航班（航班編號為SQ882及SQ883）將會編排為非「航空旅遊氣泡」特定航班。旅客須確保符合入境要求並在抵埗後接受當地強制隔離及檢疫安排，受影響的旅客將會透過短訊、電郵或SingaporeAir App收到新航有關航班調動通知。
 
若旅客因旅遊氣泡延期不再繼續行程，可選擇申請退還機票未使用部份的款項及獲豁免取消預訂的手續費用。有關款項將退還至訂票時付款所使用的信用卡或銀行賬戶。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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責任編輯：洪芷晴
 
 

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