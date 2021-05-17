【警司警誡計劃】2020年下半年共176名青年接受警司警誡　涉總體被捕青年約2成

▲ 撲滅罪行委員會委員鄭錦鐘提到，去年下半年共有176名青年接受警司警誡。（陳靜儀攝）

撲滅罪行委員會今日（17日）舉行會議，撲滅罪行委員會委員鄭錦鐘會上審閱警務處提交的2020年下半年警司警誡計劃進度報告。他提到，去年下半年共有176名青年接受警司警誡，涉總體被捕青年約2成。

鄭錦鐘指，2020年下半年共有922名青少年因干犯不同刑事罪行被捕，被捕罪行頭三名為傷人及嚴重毆打、店舖偷竊及刑事毀壞。他續指，共有176名青年接受警司警誡，涉總體被捕青年人數19%，年齡介乎14至16歲，而警方則為接受警司警誡的青年進行222次轉介至總區內的青少年保護組

鄭錦鐘續指，青年接受警司警誡後重犯的比率處於低水平，在2018年時為6.8%，顯示警司警誡計劃有其成效。撲滅罪行委員會支持警方執行警司警誡計劃，亦認同警方應繼續與不同持份者如家長、學校、社工等，加強宣傳教育，提高青少年守法意識及建立正確價值觀。

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記者：曾卓鋒