【玩出專注力】子女「坐唔定」讀書唔專心？　簡易玩具提升小朋友專注力

不少家長希望子女學習時專注、認真，今集《湊得輕鬆啲》邀請了言語治療師莫宜端（Zandra），跟爸爸媽媽分享如何從遊戲中提高小朋友的專注力。

從遊戲中提高專注力

Zandra指出，專注力與言語表達有很大關係。當小朋友學習某個詞彙或句式，需要有足夠的專注力，才會留意家長所說的話。她指不同年齡的小朋友都有專注力，不過年紀較輕的小朋友，能夠專注的時間比較少，家長可嘗試利用遊戲，令小朋友專注在彼此的互動上。

她提醒家長與小朋友玩耍時，家中的環境不要佈置得太複雜。Zandra指自己跟小朋友拿豆袋玩耍時，會訓練小朋友將豆袋扔到籃子、盒子或者扔到地上，讓他知道多一點位置詞。要留意的是，房間不要放置其他吸引小朋友的玩具，例如他喜歡的玩具車或積木。

如果不是的話，你跟他玩扔豆袋，他的專注力會去到巴士上，搶着要玩玩具車。任憑父母如何叫他回來，都拿不回他的專注力。

利用2隻公仔做訓練

事實上訓練小朋友的專注力，不一定要使用結構複雜的玩具。Zandra憶起自己曾利用兩隻公仔，以視像通話的形式，替一名3、4歲的小朋友做言語治療。她叫小朋友的媽媽幫忙清理枱面，再向小朋友展示手上兩隻蜘蛛俠玩具，並詢問兩隻公仔有何相同之處。小朋友很快便指出它們同樣有手、有眼睛，名字也一樣。

接着Zandra再問小朋友兩隻公仔不同之處。她引導小朋友留意公仔上的按鈕，叫他觀察並說出按下按鈕之後所發生的事。小朋友嘗試用他初學的語言，說出一個蜘蛛俠玩具會發光，另一個則會吐蜘蛛絲。

我們在網上訓練其實有不少的互動，小朋友能夠說出兩個公仔的分別。在這十幾分鐘內，都很專注、很合作。

提高小朋友的專注力的方法並不複雜，父母只需抽點時間，陪伴子女玩耍，利用在家隨手可得的玩具，便可達到此效果。

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記者：鄺嫻、胡嘉儀