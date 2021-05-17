  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (週一) 18:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AGA《City Pop》改成英文版推出　以80年代日本流行曲風作基調

娛樂 16:30 2021/05/17

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

AGA很喜歡80年代日本City Pop音樂。

AGA早前新歌《CityPop》近日再以英文版面世，歌曲由中文版末段「I would never tell you if you’re way over the top , Love and hate this kind of citypop」延伸出不一樣的主題，城市內各式各樣的聲音猶如一個大型合唱團，此起彼落交織出AGA心目中的《Citypop》。

《CityPop》英文版由AGA親自作曲、填詞，波多野裕介編曲， 舒文監製，歌曲以80年代日本City Pop風格作基調，是AGA首次嘗試的音樂風格，而負責編曲的波多野裕介同樣喜愛80年代日本City Pop，整個班底各方面一拍即合。

英文版《Citypop》同樣地以「獨處」作主題，一個人也可以好好享受「Me Time」，將寶貴的時間留給自己。

《Ciiy Pop》改成英文版。

不過英文版歌詞比中文版多了一位對象，這位「他」雖然在AGA的思緒中徘徊，但她還是喜歡一個人獨處，沉浸在自己的音樂世界之中，因為音樂帶給她的歡愉是其他事物不能比擬。

《CityPop》英文版與中文版最大的分別就是重新編排了最後一副歌，加入大量ad lib唱法，再一步推進歌曲情緒，如煙花綻放的一刻般精彩，令人更能代入當中的氛圍之中。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】低分文凱婷挑戰高分詹天文　導師AGA江海迦特訓Aeren
18:07 2021/04/30
【聲夢傳奇】低分文凱婷挑戰高分詹天文　導師AGA江海迦特訓Aeren
【聲夢傳奇】「石仔」文凱婷打贏「巨人」詹天文　林沚羿被克勤斥㨂錯歌淘汰出局【有片】
12:51 2021/05/02
【聲夢傳奇】「石仔」文凱婷打贏「巨人」詹天文　林沚羿被克勤斥㨂錯歌淘汰出局【有片】
賀年攻略︱AGA頒獎禮大豐收有新目標 　《造星II》Mike+趙浚承+石山街分享過節美食【有片】
16:27 2021/02/11
賀年攻略︱AGA頒獎禮大豐收有新目標 　《造星II》Mike+趙浚承+石山街分享過節美食【有片】

你可能感興趣

【聲夢傳奇】低分文凱婷挑戰高分詹天文　導師AGA江海迦特訓Aeren
18:07 2021/04/30
【聲夢傳奇】低分文凱婷挑戰高分詹天文　導師AGA江海迦特訓Aeren
【聲夢傳奇】「石仔」文凱婷打贏「巨人」詹天文　林沚羿被克勤斥㨂錯歌淘汰出局【有片】
12:51 2021/05/02
【聲夢傳奇】「石仔」文凱婷打贏「巨人」詹天文　林沚羿被克勤斥㨂錯歌淘汰出局【有片】
賀年攻略︱AGA頒獎禮大豐收有新目標 　《造星II》Mike+趙浚承+石山街分享過節美食【有片】
16:27 2021/02/11
賀年攻略︱AGA頒獎禮大豐收有新目標 　《造星II》Mike+趙浚承+石山街分享過節美食【有片】
江海迦 歌手 聲夢傳奇 歌曲 監製

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等