AGA《City Pop》改成英文版推出　以80年代日本流行曲風作基調

▲ AGA很喜歡80年代日本City Pop音樂。

AGA早前新歌《CityPop》近日再以英文版面世，歌曲由中文版末段「I would never tell you if you’re way over the top , Love and hate this kind of citypop」延伸出不一樣的主題，城市內各式各樣的聲音猶如一個大型合唱團，此起彼落交織出AGA心目中的《Citypop》。

《CityPop》英文版由AGA親自作曲、填詞，波多野裕介編曲， 舒文監製，歌曲以80年代日本City Pop風格作基調，是AGA首次嘗試的音樂風格，而負責編曲的波多野裕介同樣喜愛80年代日本City Pop，整個班底各方面一拍即合。

英文版《Citypop》同樣地以「獨處」作主題，一個人也可以好好享受「Me Time」，將寶貴的時間留給自己。

▲ 《Ciiy Pop》改成英文版。

不過英文版歌詞比中文版多了一位對象，這位「他」雖然在AGA的思緒中徘徊，但她還是喜歡一個人獨處，沉浸在自己的音樂世界之中，因為音樂帶給她的歡愉是其他事物不能比擬。

《CityPop》英文版與中文版最大的分別就是重新編排了最後一副歌，加入大量ad lib唱法，再一步推進歌曲情緒，如煙花綻放的一刻般精彩，令人更能代入當中的氛圍之中。