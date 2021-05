AGA《City Pop》改成英文版推出　以80年代日本流行曲風作基調

▲ AGA很喜歡80年代日本City Pop音樂。

AGA早前新歌《CityPop》近日再以英文版面世,歌曲由中文版末段「I would never tell you if you’re way over the top , Love and hate this kind of citypop」延伸出不一樣的主題,城市內各式各樣的聲音猶如一個大型合唱團,此起彼落交織出AGA心目中的《Citypop》。

《CityPop》英文版由AGA親自作曲、填詞,波多野裕介編曲, 舒文監製,歌曲以80年代日本City Pop風格作基調,是AGA首次嘗試的音樂風格,而負責編曲的波多野裕介同樣喜愛80年代日本City Pop,整個班底各方面一拍即合。

英文版《Citypop》同樣地以「獨處」作主題,一個人也可以好好享受「Me Time」,將寶貴的時間留給自己。

▲ 《Ciiy Pop》改成英文版。

不過英文版歌詞比中文版多了一位對象,這位「他」雖然在AGA的思緒中徘徊,但她還是喜歡一個人獨處,沉浸在自己的音樂世界之中,因為音樂帶給她的歡愉是其他事物不能比擬。

《CityPop》英文版與中文版最大的分別就是重新編排了最後一副歌,加入大量ad lib唱法,再一步推進歌曲情緒,如煙花綻放的一刻般精彩,令人更能代入當中的氛圍之中。