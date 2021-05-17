【華大基因】受污染「確診」員工曾到基因排序實驗室及休息室　華大指與病毒實驗室各有獨立冷氣通風系統

▲ 華大指聽取袁國勇教授對有關實驗室運作的意見，並會即時實施。（曾秋文攝）

華大基因一名已接種兩劑新冠疫苗的29歲男員工本月初檢測出對新冠病毒呈陽性，惟衞生防護中心其後指該病人不屬真正染疫，懷疑樣本或受感染。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早視察調查後指，懷疑華大基因實驗室人員將病毒DNA放於大腸桿菌種植，再作進行基因排序，惟空氣中懸浮的病毒DNA，或感染該名員工，致其後檢測出現DNA污染的情況。詳情請見【下一頁】

華大基因回覆TOPick查詢時指，位於大埔化驗中心二樓的實驗室，為不同客戶進行「基因排序」，與三樓進行新冠病毒檢測的「火眼實驗室」，各有獨立的冷氣和通風系統；又提到涉事29歲員工於5月4日前一段時間，曾於二樓實驗室工作，及同層休息室休息，教授團隊今已於當處提取環境樣本進行化驗。

發言人稱，全港大部分同類型基因排序工作均由華大基因負責，有關樣本主要來自大學研究機構，又強調一直有提醒客戶，華大不會接收具有傳染性的樣本，客戶亦不能提供病毒進行基因排序，華大所有進行排序的樣本，都只是沒有傳染性的基因片段。

華大補充，今日聽取教授對有關實驗室運作的意見，並會即時實施。

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記者：陳正怡