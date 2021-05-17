【梁凌杰死因】消防員供稱捉著死者上衣時　感覺死者故意縮手及甩開上衣

▲ 消防員鄺軍灝（左）。林欣樂攝

2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，死因研訊今（17日）午續。3名最後欲拉死者回到工作平台的消防員均供稱，事主掙扎或反抗所以未能救回。其中一名消防員供稱，他捉著死者上衣時，感覺到死者故意縮手及甩開上衣，最終衣服被撕裂，死者墮樓。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。

▲ 消防員徐煒烈。林欣樂攝

死者爬出棚架後首位接觸到死者的消防員徐煒烈供稱，根據平日訓練，他與其他消防員原先計劃，由一人固定死者，另一人則捉緊其褲頭將他拉回安全位置。

徐續稱，及至當晚8時50分，有同事指死者有機會從地盤的工作平台下來，消防員遂準備好頭盔燈及電筒等設備，但幾分鐘後，通訊機傳來消息，指死者爬出棚架。徐及其他談判員扣上安全帶後上前，期間聽到死者喊「走開」，但之後靜默，消防總隊目廖寶迪眼神示意徐可以踏上工作平台。

徐稱他站在死者右邊，死者腋下支撐在棚架外的支架上，單腳踏在工作平台上，另一隻腳則懸空，死者不時低頭及深呼吸。徐強調，死者所踏的位置有網覆蓋著支架，徐恐怕死者會滑落，遂伸手拉著死者右手，總隊目打算捉死者左手，但死者不願意，死者身體不斷向下墮，消防員欲拉著死者上衣不果，最終墮樓。

徐稱死者並不配合拯救，形容死者「唔俾我哋拉返上嚟」，死者似乎一度捉住了支架，但他最終並沒有配合消防員行動。

▲ 消防員梁志榮。林欣樂攝

另一消防員鄺軍灝則供稱，他是最後一名拉著死者上衣的人，他在徐煒烈拉著死者右手時嘗試幫忙，但只能捉著死者上衣，他感覺死者自己想將身體滑出，故意縮手、甩開上衣，最終衣服撕裂，死者墮樓。

消防員梁志榮則供稱，他看見死者爬出棚架前，曾望一望談判專家方向。死者爬出後，梁覺得死者看似很累，不時低頭，他與其他消防員之後作出快速拯救行動，他曾捉到死者左手手腕，但一秒便脫手。3名消防員均分別供稱，事主掙扎或反抗，所以未能救回死者。聆訊明（18日）續。

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記者：林欣樂