梁詠琪在家整甜品享親子時光　女兒Sofia成半個法國甜品小廚師

▲ Chef Maxime更點名要求其愛徒之一Gigi從旁協助。

法國享負盛名的法國廚師會Institute Culinarie Disciples Escoffier （ICDE）近日為「ICDE烹飪藝術文憑課程」及「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」兩個課程進行2021年度的招生，並邀到應屆「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」的星級畢業生梁詠琪（Gigi）到場支持，從旁協助課程導師Chef Maxime示範製作巨型甜點藝術品。

星級學員Gigi分享課程的難忘經歷，並透露一直有留意這個課程：「因工作和家庭的關係，一直未有機會參加這個課程，去年因疫情而減少離港工作，我便立即把握機會報讀，因為整個課程都在香港上課，所以可邊上課邊照顧家庭。」

▲ Gigi變疫境廚神。

她指課程內容由淺入深，令完全沒有製作甜品經驗的她，能夠循序漸進的慢慢掌握技巧。

Gigi表示完成整個課程後，覺把極為簡易的食材化身為精緻細膩的法國甜品是一門藝術，所以不敢怠慢，非常努力的練習。

她稱：「每次上堂後，我亦會在家中不斷練習，把學習到的知識傳授於Sofia，希望在教授的過程中鞏固學得的知識和技巧，意外地為我和Sofia締造了無數個難忘的親子時刻，Sofia現在更可說是半個法國甜品小廚師呢！如果在外地上課，就會錯過了這些珍貴時刻。」

▲ Gigi設計出朱古力希望能夠為香港弱勢社群的孩子提供教學上的援助。

談到愛女時一臉笑容的Gigi，更在活動上推出限量版慈善朱古力，為小黃花慈善教育基金籌款：「當初報讀這個課程，除了想自我增值外，更希望能夠學以致用，回饋社會，所以便與煤氣公司、課程導師和同學們合作，設計出這盒朱古力，希望能夠為香港弱勢社群的孩子提供教學上的援助。」

