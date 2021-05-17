【兩巴發展】新巴城巴已向政府申請新專營權　當局無意改變巴士票價調整安排

▲ 新巴城巴已向政府申請新專營權。（資料圖片）

新巴城巴目前共營辦3個專營權，包括香港島和過海巴士網絡、機場及北大嶼山巴士網絡以及新巴。政府表示，已經收到城巴及新巴分別表示有意申請新的專營權，會適時處理新專營權事宜，以確保能繼續為市民提供適當而有效率的公共巴士服務。

運房局表示，政府會不時檢討票價調整安排，以確保其繼續運作良好，並會適時諮詢各持份者包括專營巴士營辦商的意見。若要對票價調整安排作出任何改動，政府必須審慎考慮，小心處理。由於現行的票價調整安排基本上可在巴士服務的有效運作和市民的負擔能力和接受程度之間取得平衡，無意對票價調整安排作出重大改變。

局方又指，在審批加價申請的同時，長遠而言，政府會繼續鼓勵及協助專營巴士營辦商採取多管齊下的方式，開源節流，包括通過巴士路線重整以優化巴士服務網絡、進一步提升營運效益及增加非票務收入，從而改善其財務狀況，並提高服務水平，提升巴士安全及科技應用。政府未有收到城巴及新巴提交的新一輪加價申請。

新巴城巴近日傳出擬再申請加價，新巴城巴回應稱，若疫情影響持續及各項節流措施未能成功減輕財政壓力，可能再需要考慮申請加價，公司會檢視票價調整安排，與政府相關部門討論及研究。

兩巴又指，最近一次的申請調整票價是在2019年8月提出，當時無預料疫情帶來的嚴重衝擊，即使今年3月獲批於4月初加價，仍然無法扭轉虧蝕情況，單計去年12月至今年2月，已錄得逾2.2億元虧損。

新巴城巴又指，會就檢視票價調整安排，與運輸署及政府相關部門開展討論及研究。由於票價調整安排屬重大交通政策，亦會涉及其他巴士公司等多個持份者，相信需要一段長時間才能有實質結果。

兩巴又承認，有初步探討合併事宜，但合併專營權十分複雜，例如合併所需的額外支出相對長遠可提升營運效益之比較、票價如何釐定等各種考慮因素，現階段仍未有定案。此外，新巴城巴寫字樓的架構重組早前已完成，目前正在檢視前線工作的內容，以評估是否有提升效益的空間。

至於發展新路線方面，新巴城巴對構想巴士網絡的新思維目前仍在初步構思階段，未有具體方案。公司期望可以從宏觀的角度檢視巴士服務以提升營運效益，確保巴士服務以客為先並在財務上可行的情況下，繼續為社區提供服務。

運輸署表示，一直因應地區發展、人口變遷、運輸基設的發展、區內現時及已計劃的公共交通服務等，持續優化現有的巴士服務網絡。署方不時與專營巴士公司審視巴士路線，並在每年的巴士路線計劃提出服務調整建議，包括重組巴士路線，以改善服務質素、提高整體巴士網絡效率和紓緩交通擠塞。如運輸署收到城巴及新巴重組服務的詳細建議，會按既定指引作出審視。

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記者：陳子謙