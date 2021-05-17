曾國衞：目標本立法年度向立法會提交「起底」刑事化條例草案

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞指，目標在本立法年度，向立法會提交有關打撃「起底」罪行的修例草案。（程志遠攝）

港府擬修例，將「起底」行為刑事化，違例者最高可罰款100萬元及監禁5年，另外，港府建議賦予私隱專員刑事調查及檢控，以及要求糾正涉及「起底」的內容的權力。政制及內地事務局局長曾國衞指，當局目標在本立法年度，向立法會提交有關打撃「起底」罪行的修例草案。

曾國衞今在立法會一個委員會表示，近年社會上侵犯個人資料私隱的「起底」行為猶如將個人資料武器化，侵犯市民的私隱及造成心理傷害，更影響社會和諧，令社會分化，所以港府建議對《私隱條例》作出修訂。他強調，修例後，現有《私隱條例》的免責條款仍然有效，包括合乎公眾利益的新聞活動可獲豁免。

建議條例列明，私專員有權向在香港提供服務予香港居民的任何人士，送達糾正通知，指示相關網絡平台糾正 「起底」內容。會上多名建制派議員關注，有關建議修例，未能有效規管將總部設置在海外的通訊軟件或平台。

個人資料私隱專員鍾麗玲指，規管海外平台在操作上而言的確有困難，但過去幾個月，當港府去信要求相關單位要求移除有關內容時，不少平台都相當合作，認為當修例後「起底」變成刑事罪行，海外平台會更合作。她又指，對於未能聯絡的海外平台，港府會有其他途徑要求他們移除有關內容，包括去信聯絡域名的註冊公司、網頁寄存服務的公司及當地資料保障監管機構等。

工聯會立法會議員麥美娟在會上提出，對於整個都是個人資料的網站，建議條例賦權專員對其進行「封網」。鍾麗玲回應指，會視乎個別情況或有關起底網站的內容，若整個網站都是起底的內容，專員不排除可有權力要求糾正，並會整個移除。對於在網站上轉載「起底」內容的人士，她指出，專員有可能向他們發出糾正通知，因為相關人士的行為涉及罔顧成份。

另外，民建聯立法會議員葛珮帆認為，有關建議條例的入罪門檻過高，難以舉證當事人蒙受「心理傷害」，形容有關入罪要求嚴苛，又指部分受害警員由於「身經百戰」，心理素質高，難以證明其受到心理傷害。

建議條例列明，如任何人披露未經資料當事人同意的任何個人資料，並有意圖威脅、恐嚇或騷擾當事人或其家人，或罔顧當事人或其家人是否會蒙受威脅、恐嚇或騷擾，或意圖對當事人或其家人造成心理傷害，或罔顧該資料當事人或其家人是否會蒙受心理傷害；而該項披露導致該資料當事人 或其家人蒙受心理傷害，即屬犯罪。

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記者：尹櫻霖