【東京奧運】TVB有意派藝人赴日本採訪　曾志偉依疫情部署：看哪些人打了針

▲ 曾志偉稱計劃派員採訪東京奧運。

今日TVB舉行「2020東京奧運會」行記者會，多位藝人如方力申、姚子羚、鄺潔楹、朱智賢、鄧佩儀、陳庭欣、麥美恩、吳業坤等出席，無綫副總經理曾志偉亦透露了今年TVB於東京奧運盛事上的安排。

曾志偉今日並聯同電視廣播有限公司主席許濤以及其他高層如樂易玲、杜之克亮相記者會，而體育委員會成員霍啟剛也有現身撐場。

▲ TVB舉行奧運記者會。

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曾志偉透露TVB旗下5條頻道，將於東京奧運進行期間，提供500小時直播節目及賽事精華，另外旗下OTT平台將提供13條奧運頻道，作全天候24小時轉播賽事。

志偉坦言，因今年東京奧運的轉播時間來得較急，TVB在籌備節目上亦要重新部署，雖然時間倉卒，但過去有經驗，加上有做前期工作，故可以配合。

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TVB亦有意於奧運倒數15日前舉行明星運動會，集合全台藝人出席，並會邀請歌手及名人參與。

記者會後，志偉被問會否派藝人到東京採訪，他坦言現正進行諮詢，並指：「要睇邊啲藝人打咗針！」

志偉表示要計劃周詳，如大會可以給多少人去採訪，且現在日本疫情仍嚴謹，抵達後未必可四處走，加上要須時隔離，也要看疫情進展才能決定，甚至要留意是否可如期進行奧運，他坦言：「所以做又大件事，唔做都大件事。」

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