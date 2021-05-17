【疫苗接種】5旬漢接種第二劑科興後13日死亡　臨床診斷為腦幹出血與疫苗無關

▲ 再多一人接種科興疫苗後死亡。（經濟日報資料圖片）

本港再多一宗接種新冠疫苗後的死亡個案，涉及一名50歲男子昨日(16日)被送往北大嶼山醫院急症室，及後轉送瑪嘉烈醫院後離世，初步診斷因腦幹出血致命，離世前13日曾接種第二劑科興疫苗。初步臨床評估認為與疫苗接種無關，個案已轉交死因庭跟進。

衞生署表示，截至今日下午4時的過去24小時，接獲醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後14日內出現的嚴重異常事件，涉及一名50歲男子，昨日送往北大嶼山醫院急症室，及後轉送瑪嘉烈醫院後離世，初步診斷死因為腦幹出血。

根據報告，死者5月3日於社區疫苗接種中心接種第二劑科興新冠疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間，並沒有不適紀錄；初步臨床評估認為與疫苗接種無關，並已向死因裁判官呈報個案。

署方稱，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

連同是次個案，本港至今已錄得34宗死亡個案報稱曾接種新冠疫苗，包括10宗涉及復必泰疫苗，餘下則涉及科興疫苗。

署方截至5月9日，共接獲約2,660宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.15%，包括19宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0011%。

疫苗臨床事件評估專家委員會已總結4宗個案與新冠疫苗接種沒有因果關係，初步認為12宗個案與疫苗接種沒有關聯，3宗個案尚待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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責任編輯：陳正怡