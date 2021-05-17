半島精品店與咖啡廳月底開幕 5張「半島綠」卡位延續經典下午茶

▲ 新張的精品店由Conran and Partners設計，善用「半島綠」為主調。（何小雲攝）

半島酒店大堂下午茶經常排隊的情況，5月28日可能會在新張的半島精品店及咖啡廳出現。這個設於半島地庫的新地標，佔地3,500呎，分為3個區域，包括新設的咖啡廳、Assouline書店及精品專區。

▲ Cafe擺放了5張弧形「半島綠」的皮革梳化座椅，中間則是蛋糕陳列櫃。（何小雲攝）

5張弧形梳化座椅共可容納25人，真的手快有手慢就book唔到。咖啡廳主要提供輕食及下午茶。而下午茶除了半島招牌的英式鬆餅外，還有許多外形像甜品，實質是新打造的鹹點，如雞蛋西芹卷、蝦配糖漬檸檬、吞拿魚泡菜等等，非常有心思，當然不能不試精品店的招牌甜品：拿破崙及士多啤梨卷。

▲ 下午茶兩位收費$575，十分豐富，可自選4款甜點、4款鹹點，還有英式鬆餅、馬卡龍、軟雪糕、門僮帽朱古力及飲品，超值！（何小雲攝）

Assouline書店則是法國著名出版商Assouline打造的書籍展覽場，將包括飲食、旅遊、設計等的巨型書籍展示出來，當中不乏囊括世界各地名牌的書籍，雖然有些價錢也不菲（$8,880），但就配合半島這品牌一直所追求的生活品味。

至於精品專區，則比舊店大一部有多，各式的美食精品，都有極寬敞的空間展示，如極受歡迎的門僮小熊、酒品、各式醬料、茶葉、朱古力等等。

▼ 點擊圖片放大 +2

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫

電話：2696 6969

營業時間：10am-7pm

記者：何小雲