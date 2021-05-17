半島精品店與咖啡廳月底開幕 5張「半島綠」卡位延續經典下午茶
休閒消費 20:23 2021/05/17
半島酒店大堂下午茶經常排隊的情況，5月28日可能會在新張的半島精品店及咖啡廳出現。這個設於半島地庫的新地標，佔地3,500呎，分為3個區域，包括新設的咖啡廳、Assouline書店及精品專區。
5張弧形梳化座椅共可容納25人，真的手快有手慢就book唔到。咖啡廳主要提供輕食及下午茶。而下午茶除了半島招牌的英式鬆餅外，還有許多外形像甜品，實質是新打造的鹹點，如雞蛋西芹卷、蝦配糖漬檸檬、吞拿魚泡菜等等，非常有心思，當然不能不試精品店的招牌甜品：拿破崙及士多啤梨卷。
Assouline書店則是法國著名出版商Assouline打造的書籍展覽場，將包括飲食、旅遊、設計等的巨型書籍展示出來，當中不乏囊括世界各地名牌的書籍，雖然有些價錢也不菲（$8,880），但就配合半島這品牌一直所追求的生活品味。
至於精品專區，則比舊店大一部有多，各式的美食精品，都有極寬敞的空間展示，如極受歡迎的門僮小熊、酒品、各式醬料、茶葉、朱古力等等。
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半島精品店與咖啡廳
地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫
電話：2696 6969
營業時間：10am-7pm
記者：何小雲