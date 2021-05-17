【升中派位】今年7月Pre-S1料比去年更多中學參與　成績無礙明年派位或有助家長部署

▲ 有中學校長指疫情下有需要透過Pre-S1以掌握新生學習差異。（資料圖片）

教育局今日（17日）向學校發通函，公布2021年「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1）將如期在7月13日舉行，但各中學可如去年般自由選擇是否舉行，有中學校長見近日疫情緩和，料今年有較多學校舉行測驗。當局今年亦不設抽樣安排，即不會影響2022年升中學童的派位組別（banding），而是參考早於6年前的成績數據，有校長稱或有助家長更易掌握子女所屬組別。

每年7月升中派位放榜後，中學會為新生安排Pre-S1，並參考有關成績編班。教育局通函指，所有中學須於5月31日或之前向教育局確認是否進行本年度測驗，並在7月8至9日的中一學生註冊日通知學生有關安排，但如測驗當日，教育局因新冠疫情或未能預見的情況宣布所有學校停課，今屆測驗將取消。

同時，教育局每兩年抽取測驗成績，並以最近兩次抽樣成績的平均成績，以調整升中學童的派位組別。因應原訂去年進行的抽樣安排因疫情而取消，今年測驗亦不會抽樣，局方早前已公布2022年升中派位，將沿用2016年及2018年的測驗抽樣成績。

津貼中學議會主席劉振鴻表示，去年取消抽樣後，不少學校受疫情影響取消測驗，但今年學界在舉行考試方面有較多經驗，相信今年會有較多學校如常舉行，以助中一編班及掌握網課下的學習差異，並建議按中學文憑試（DSE）防疫要求舉行，以其學校為例，亦已決定今年會舉行Pre-S1，以編訂中一級的主科分組教學，除非疫情突然反彈才取消。

對於派位參考成績會滯後多兩年，劉振鴻指當局亦有小五、小六呈分試成績可參考，往年小學整體成績亦不會有太大轉變，認為是在疫情下的「兩者取其輕」的方法。

灣仔區校長聯會主席戴德正亦指其學校亦考慮按DSE規格舉行Pre-S1，但直言當局不抽樣，或會對明年入學新生略有影響，但參考歷屆數據的整體差別不算大，又指當沿用較早前數據，有助家長部署選校時更易大致掌握子女所屬banding。

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記者：馮琪雅