【強制檢測】28校爆上呼吸道感染納強檢　包括嘉諾撒聖心學校私立部

▲ 荃灣麗城花園2期心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(麗城)被納入強檢（資料圖片）

政府今日（17日）公布最新強制檢測公告，由於28間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，要求於指定期間曾身處28間學校人士，接受新冠病毒核酸檢測，其中21間為幼稚園，另外7間為小學。

5月17日公告詳情（任何在2021年5月4日至5月17日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士， 須於2021年5月20日或之前接受檢測。）：

(1)香港新界屯門良景邨良智樓9-16號地下香港聖公會聖西門良景幼兒學校

(2) 香港新界元朗朗屏邨鳳屏樓(第10座)地下朗屏邨聖恩幼稚園

(3) 香港新界葵涌安蔭邨澤蔭樓地下仁濟醫院裘錦秋幼稚園 / 幼兒 中心

(4) 香港灣仔春園街77號竹居台中華基督教會灣仔堂幼稚園

(5) 香港新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第7座平台1樓基督教宣道會茵怡幼稚園

(6) 香港新界將軍澳裕明苑裕榮閣地下基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園

(7) 香港新界元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓鄰舍輔導會元朗幼兒園

(8) 香港九龍油塘鯉魚門道60號第2層平台明愛油塘幼兒學校

(9) 香港柴灣新翠花園政府合署2樓中華基督教會柴灣堂幼兒園

(10) 香港新界大埔安富道2-8號金富樓1-2字樓大埔禮賢會幼稚園 (分校)

(11) 香港新界粉嶺一鳴路23號牽晴間購物廣場地下G22-24號牽晴間培元英文幼稚園暨國際幼兒園

(12) 香港新界荃灣青山公路620號麗城花園2期麗城薈1樓101- 118號鋪及部份地下心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(麗城)

(13) 香港新界屯門鳴琴路寶田邨寶田商場2樓201室仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園

(14) 香港新界葵涌大窩口道163號新葵興花園B座2樓平台太陽島英文幼稚園(葵興分校)

(15) 香港新界屯門湖景邨湖光樓地下21-34室青松湖景幼稚園

(16) 香港新界沙田火炭樂景街2-18號銀禧薈7樓701號鋪心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(沙田)

(17) 香港新界大埔運頭塘邨運亨樓地下大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校

(18) 香港新界大埔太和邨新和樓地下基督教宣道會太和幼稚園

(19) 香港跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓天主教聖瑪加利大幼稚園

(20) 香港新界葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位中華基督教會全完幼稚園

(21) 香港新界上水馬會道23號中華基督教會上水堂幼稚園

(22) 香港九龍大角咀櫻桃街18號路德會沙崙學校

(23) 香港新界天水圍天瑞邨樂善堂梁銶琚學校

(24) 香港中西區堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部

(25) 香港新界沙田瀝源邨聖公會主風小學

(26) 香港柴灣華廈街9號救世軍中原慈善基金學校

(27) 香港新界沙田馬鞍山鞍駿街28號保良局雨川小學

(28) 香港新界沙田石門安睦里6號香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)

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記者：曾卓鋒