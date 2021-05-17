【新冠疫苗】本港疫苗接種近199萬劑　昨日4人打針後送院2人須留院

▲ 政府今公布，政府已為市民接種共約199萬劑新冠疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫情稍緩，新冠疫苗接種計劃自2月26日起展開，今日（17日)踏入第81日。政府今日公布，政府已為市民接種共約199萬劑新冠疫苗，當中約1,180,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約509, 900名接種科興疫苗，約670,600名接種復必泰疫苗。約803,800名市民已接種第二劑疫苗，包括約372,500名接種科興疫苗，約431,300名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，約有29,200名市民接種了疫苗和約13,300名市民在網上預約接種疫苗，當中約有4,500名市民接種第一劑科興疫苗，分別有2,000人在社區疫苗接種中心接種，另2,400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有4,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約2,200人在社區疫苗接種中心接種，約2,600人是在私家醫生和診所接種。另外，約有8,000名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有11,900名。



社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。約4,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約8,900名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有4宗送院個案，其中2人已經出院，2人留院觀察。

▲ 過去24小時共有4宗送院個案。（政府新聞處）

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記者：曾卓鋒