【司徒華獎】患紅斑狼瘡症少女創作卡通人物分享快樂哲學　媽媽與「狼先生」為親密戰友

▲ 好鈞會將日常生活大小事畫成圖畫。（曾耀輝攝）

第9屆司徒華獎「好學生」得主為患上系統性紅斑狼瘡症的關好鈞，由9年前顏繁進出醫院，捱得過病痛，除了因她樂天的性格外，好鈞亦有兩位好戰友，那就是母親及她創作的「狼先生」。

好鈞在患病期間創作出「狼先生」，並在社交平台分享她的快樂哲學：

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好鈞的媽媽本從事保險業，為照顧女兒辭去工作，改做全職家庭主婦。好鈞一家住於九龍區，當她要留院時，媽媽每天都風雨不改，到屯門醫院去探望她。「除了有一日掛十號風球之外，媽媽每天都會來陪伴我，因為洗血喉所以不能洗澡的時候，媽媽就幫我擦身。」

好鈞與媽媽關係親近，亦會說心事，「有時我好怕會突然離世，我向媽媽交代身後事，叫她不用想念我。」好鈞形容媽媽向來反應冷淡、喜怒不形於色，但對她的事十分上心，「媽媽好慳家，平時只會買東西給我但卻不買給自己，為了照顧我，時常不能出席與朋友的聚會。」

好鈞患病9年，每天要吃20多種藥，但她以樂觀的心態面對，相信自己能做的比想像多，詳情即看：【下一頁】

除了母親的陪伴，好鈞患病後亦多了個「好戰友」，那就是被她稱為「狼先生」的動畫人物。好鈞自小喜愛畫畫，住院時多了時間發展興趣，加上媽媽買了一部平板電腦讓她創作，因而設計出代表系統性紅斑狼瘡症的「狼先生」，「在我設計下，狼先生是一個很可愛很開心的角色，他會經常拖着我，手搭在我肩膊。」

每次感到不適，好鈞都像是在迎接狼先生又到訪，「狼先生是我的戰友，我們互相陪伴，又一起作戰。」好鈞亦會將畫作放到社交平台與人分享。

我會將在醫院發生的故事變成圖畫，例如今天做了什麼檢查、醫生又說了什麼激嬲我，畫下來再上傳到社交平台。有時我亦會配些可以鼓勵別人的句子，希望可以發放正能量。

▲ 好鈞患上系統性紅斑狼瘡症9年。（曾耀輝攝）

好鈞亦將她的畫作在2018年輯錄成書，「我當時好想出一本繪本，講紅斑狼瘡症，於是主動聯絡了3間出版社，介紹自己的設計理念、故事，又附上作品，最後有一間出版社願意合作出版。」於是《我的戰友是狼先生》就誕生了。好鈞在書中講解什麼是紅斑狼瘡症及她的快樂哲學，亦將她在醫院遇到的人和事畫進去。好鈞亦將她的作品印製成電腦袋、襟章、金句卡等產品，希望將正能量傳播出去，鼓勵其他遇到挫折的人。

以已故教協創會會長司徒華命名的司徒華獎自2012年首屆起，每年表揚努力奮鬥的學生及用心愛護學生的教師，第9屆共有10名師生獲獎，每人可獲1萬元獎金及獎狀。第10屆司徒華獎現正接受公眾提名，將於本月31日截止。

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記者：黃悅晴