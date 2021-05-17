【網上學習】15億資助中小學買流動電腦供約31萬學生借用　無領綜援及書簿津貼者最多佔1成

▲ 優質教育基金預留15億元資助中小學購買流動電腦裝置，供有經濟需要學生借用。（資料圖片））

教育局今日（17日）公布透過優質教育基金預留撥款約15億元、資助中小學購買流動電腦裝置供有經濟需要學生借用的計劃詳情，新學年起，學校可為每名合資格學生申請1次上限4,700元的基本撥款，購置流動電腦裝置及基本配件，並申請上限1,700元額外撥款，為個別學生購置可攜式無線網絡路由器和流動數據卡（SIM卡），料可讓31萬名學生受惠，學校按校本準則識別「有真正經濟需要」的學生最多可佔1成。

資助清貧中小學生購買流動電腦裝置、為期3年的關愛基金援助項目將於今年8月結束，隨著教育局因應疫情，在本學年對項目作彈性處理後及鼓勵學校參加，教育局表示，本學年約870間學校參加，預計約14萬名學生受惠，是過往兩學年總受惠人數的4倍；另外局方於去年底至今年初發放一筆過補充津貼予有需要學校，以購買可攜式無線網絡路由器及流動數據卡，則惠及逾15,400名學生。

承接關愛基金援助項目，優質教育基金電子學習撥款計劃將於新學年推出，為期3年，教育局參考前者申請程序，盡量簡化學校行政工作，以期學校盡快獲得撥款，並擴大受惠對象範圍。

除領取綜援、書簿津貼全額或半額資助學童，經學校識別為家庭經濟能力有限的學生亦可可受惠，惟此類學生人數設有上限，最多可佔該學年受惠人數的1成，有需要的學校須向教育局個別申請上調限額。

學校可為每名學生申請1次基本撥款購置流動電腦裝置及基本配件，供該名學生借用，每人撥款額上限為4,700元，同時為個別因居住環境所限而未能獲得合適上網服務的有經濟需要學生，申請額外撥款購置可攜式無線網絡路由器和流動數據卡（SIM卡）供學生借用，3年推行期內的撥款金額上限為每人1,700元。

浸信會天虹小學校長馮耀章指新計劃有別於關愛基金，學生需借用平板電腦等裝置，意味擁有權屬於學校，如遇遺失及維修保養等問題，學校需親自處理，或需更多行政支援，而過去學校曾自費購買平板電腦，借予在疫情下突然遇上失業等經濟困難、但不符關愛基金申請資格的學生，新計劃則可直接為這批學生買新設備，形容學界歡迎計劃，有助推行一人一機（BYOD）。

去年施政報告提出在優質教育基金合共預留20億元推出3年計劃，以加強支援學校推行混合面授及電子教學模式，除通函所述的上述計劃，教育局回覆表示，餘下5億元撥款，將用作發展電子教學資源和配套，惟有關細節則仍在草擬階段，會盡快落實。

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記者：馮琪雅