【非常醫生】港怡醫院CEO曾慶亷：拓數碼醫療科技「不做普通私院」　今年推手機App可預約繳款

▲ 曾慶亷接受本報專訪時表示，港怡醫院達世界級水平已處於「觸手可及的位置」，並正朝醫療科技發展，今年內推出電話應用程式，供病人求診時預付及繳費，冀縮減病人在院內時間。（湯炳強攝）

本港病人傾斜公營醫療，私家醫院惟有不斷精益求精，讓市民覺得物有所值。作為本港13間私院之一的港怡醫院，今年初上任執行總裁的曾慶亷接受本報專訪時表示，港怡醫院達世界級水平已處於「觸手可及的位置」，並正朝醫療科技發展，今年內於手機應用程式內，提供病人求診時預付及繳費，冀縮減病人在院內時間。



有得必有失，曾慶亷坦言力臻完善下有一定財政壓力，尤其藥價，但強調因有醫療集團作為後盾，在控制其他醫療用品上較有議價優勢，令個別項目即使加價，幅度亦不至於過大。

港怡醫院在港島南黃竹坑開業4年後，位於沙田的中文大學醫院亦緊隨其後在今年投入服務，令本港私院增至13間；不過，港怡執行總裁曾慶亷眼界未有局限於本地，他冀帶領港怡躋身國際舞台，更形容現已處於「觸手可及位置」，因港怡在研究及醫療服務方面有香港大學支援，同時正着墨提升客戶服務，強調「不會只做一間普通的私家醫院」。

面向國際，醫療科技必不可少。曾慶亷透露今年內將於電話應用程式，加入為病人提供預約、繳款服務，以節省等候時間：「大家在香港睇過醫生都知，約醫生要等、去到診所要等、睇完醫生之後俾錢又要等」，港怡更研究將遙距診症功能加入應用程式，令病人可安坐家中求診或取藥，為病人提供多一個選擇：「遠程醫療在我們角度而言，只是（提供）一個選項，病人選擇來醫院睇醫生又得，他覺得很不安全不想來，又或者他真是很不舒服來不到，選擇用遠程醫療同醫生溝通又得，我們更着重是方便到病人」。

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然而，科技發展一日千里，曾慶亷強調「不能為做而做」，承認目前港怡在個別硬件上仍落後於醫管局，如部分較高端的機械臂：「因為病人要直接付費，用機械臂去做手術是幾貴的事，到底是否值得為私營市場帶來此服務，仍要不斷地評估。」

追求科技的便捷是否等於可減省人手？曾慶亷斬釘截鐵地說不：「很多人有少少誤會，私家、普通科醫生擔心遠程醫療會取代他們，我可以說永遠也不會」，反指醫護只會隨着服務量提升而增加。



他舉例，病人有更多問題比預約求醫等複雜，需要個人化處理，如求診前有何準備：「我希望同事能夠提供一些貼心的服務給病人，千萬不要忘記醫療是人性化的服務，如果完全變成科技的服務，我想病人亦會很快唾棄我們」。

新冠肺炎疫情去年初襲港，各行各業無一倖免，曾慶亷亦透露，疫情之下加重財政負擔：「整體上我們買手套、口罩，不是因為製造價值貴了，而是因為運輸的價錢貴了」，但慶幸港怡背後有龐大醫療集團支撑，故在控制成本上有一定議價優勢；他又承諾未來會繼續向醫管局病人提供折扣優惠：「希望可以多些香港病人受惠。」



不過，他亦指出，集團最難控制的是藥價：「可以想像不是運輸的問題，而是藥天天新款，如免疫治療、生物抑制劑的出現，而病人一定追求最新最好的。」他承認個別項目將會有收費調整，但強調增幅不會過大：「這是無可奈何，不是醫院賺不賺的問題，而是藥物本身是這麼貴。」

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記者 鄧凱文、陳正怡、陳麗娜