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【非常醫生】港怡醫院執行總裁曾慶亷： 由公院轉戰私院　「理財」成最大挑戰

社會 08:30 2021/05/18

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曾慶亷本任職伊利沙伯醫院內科，2003年沙士後調任醫管局總部，前年跳槽至港怡醫院，出任營運總監，更於今年初獲擢升為執行總裁。（湯炳強攝）

90年代初在港大醫學院畢業及完成實習後，曾慶亷便留守伊利沙伯醫院內科多年，2003年沙士卻成職途轉捩點，獲調任醫管局總部協助服務重整；由前綫改以行政，一點一滴學懂由醫人變作醫機構，前年更「跳槽」港怡醫院，笑言以往在公院毋須擔心資源，轉到私院「理財」就成最大考慮，要學識於可接受收費下提供最好服務。  

03年沙士後成為曾慶亷職場的轉捩點，當年仍於前綫工作，入過發燒病房，疫後獲派進修職業醫學，本意是照顧一班疫後醫護，猶幸受影響同事不算多，服務需求不大，改而參與提升醫療服務安全的工作，一年後獲調任總部。

調任醫管局總部令曾慶亷由前綫退於幕後，但學到由醫治一個人變成醫機構、醫一大群病人，學懂規劃醫療服務時如何真切服務病人︰「就如電腦掃描儀器應置於不同部門或是放急症室旁，方便急性中風病人最短時間內接受電腦掃描，這些都是協助做服務重整時，一點一滴學習得來。」  

曾慶亷前年轉戰私營醫療，到港怡擔任營運總監，今年初出任執行總裁，笑言以往於公營醫療工作是「不惜工本去照顧香港人」，毋須擔心資源，惟轉職私家醫院卻成最大考慮點，又學識如何可於配合病人需要下，提供最好、價錢又可接受的服務，形容是最大挑戰。 不過，他指港怡醫院與其他私家醫院有別，希望可為廣大市民提供收費上較能接受的服務，於公私營醫療之間提供空間，令更多病人受惠︰「如果可於我工作生命當中貢獻到少少，會是一件幾好的事。」

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者 鄧凱文、陳正怡、陳麗娜

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