【非常醫生】港怡醫院夥保險公司增「套餐收費」　冀吸引更多公立醫院病人

▲ 港怡醫院啟用至今已逾4年，疫情下部分服務反而上升，如身體檢查服務量更按年增3成，曾慶廉承諾持續以服務香港人為先。（湯炳強攝）

港怡醫院啟用至今4年，當初承諾每年最少有51%的住院病床日數，透過標準病床向本地居民提供套餐式收費服務，惟至今一直未達標。曾慶廉接受本報專訪時形容，港怡由初時僅數十個套餐，至今已發展至逾240個，涵蓋範圍亦愈來愈闊，但仍處於學習階段，會持續與不同保險公司合作，提供更多「全包套餐」。

他解釋，推行套餐式收費是港怡及港府的目標，惟過程猶「揼石仔」，需時及經驗學習了解不同病人的需要，再逐步推展︰「（港怡）不斷同政府溝通，他們亦都了解我們的情況。」又指正因有中大醫院加入提供套餐式收費，相信市民的接受程度會愈來愈高。



港怡近年積極與不同保險公司合作，包括與虛擬保險平台保泰人壽（Bowtie）合作，首創自願醫保附加保障「醫保+健康」組合，提供全包式定額醫療套餐；近日亦與新創建旗下富通保險建立策略合作關係，推動「保險+醫療」協作模式。



不過，他形容過程較想像中複雜：「我想是三贏局面，醫院可推更多套餐，病人可更安心，知道需要支付多少，保險公司亦可提供更多服務，令本身於公營醫療輪候的人，可選用私家醫院。」



新冠肺炎疫情至今逾1年，疫情之初市民都擔心到訪醫院或診所，曾慶廉不諱言「那段時間確是有少少難捱」，惟病人其後慢慢發現醫院其實才為最安全的地方：「最多搓手液的地方，只要入到醫院，每一處都有搓手液給你搓手」，至去年5、6月服務量持續回升。

根據港怡今年3月份的病人數量，健康檢查已較去年同期急增2.9倍，門診求診量、內窺鏡檢查亦按年增1.2至1.25倍，而腎臟透析中心服務量亦增1.1倍。曾慶廉認為，不敢言是否因疫情下市民改到私家醫院求診，惟「肯定是有需求的」。



他又稱，疫情封關之後大部分服務需求來自港人感開心，形容本地需求龐大；至於邊境口岸解封後，會否承諾繼續以服務港人為優先？他回應稱，港怡醫院於本港名氣不算大，內地客亦較注重品牌，醫院未來將持續以服務香港人為先。

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記者 鄧凱文、陳正怡、陳麗娜



