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【防疫措施】林鄭月娥指香港有機會清零　香港與內地有條件放寬通關安排

社會 09:59 2021/05/18

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林鄭月娥指，香港與內地有條件放寬通關安排，擬如期進行「來港易」計劃。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今日（18日）在行會前會見傳媒，她表示，近日區域多處地方面對疫情反彈，香港在全港市民的努力下，力保不失，正如有專家所指有望「清零」，除了5月初一名4歲小童確診外，香港已經24天沒有本地源頭不明個案，即使有病理學相連的本地個案，過去一個月平均少於一宗，故更加有需要當有任何風險發生時，會採取更嚴格的措施，防止疫情轉壞，目前最嚴厲的措施適用於外防輸入。

她又指出，疫苗接種仍然是最有效的預防方法，截至昨日已接種200萬劑疫苗，當中118萬人已接受第一劑，佔合資格人口18%，目前仍有200萬劑疫苗存量，反映疫苗供應非常充足。

林鄭月娥指，今日開始按企業要求提供外展接種服務，日後如果符合外展措施的機構，可以向政府提出，例如為建造業界工人接種疫苗。她又指，香港與內地有條件放寬通關安排，擬如期進行「來港易」計劃。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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