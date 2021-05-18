【中年毛病】胰臟生瘤放棄治療8年近日劇痛入院　黎瑞恩：病原來真係會鬱出嚟

▲ 胰臟生瘤放棄治療八年近日劇痛入院，黎瑞恩：「病原來真係會鬱出嚟！」

現年48歲的黎瑞恩，近日忙於排練6月公演、與馬浚偉合演的舞台劇《男人40 CEO》，日前因為腹部劇痛和發燒而入院檢查，以為是八年前身體檢查發現的兩粒胰臟瘤有發大危機，怎料醫生竟然向她報以喜訊。

黎瑞恩昨晚在社交網站撰寫長文，提到最近兩日腹部脹痛和發燒，讓她憶起8年前、當時40歲，因每次進食後都感到頂胃，懷疑自己幽門螺旋菌，或腸臟長滿許多瘜肉，於是接受了人生第一次全身檢查，發現胰臟長了兩個腫瘤。

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▲ 黎瑞恩去年生蛇上眼，留有疤痕。（Facebook圖片）

黎瑞恩拒做手術

當時的醫生說，大多病患到末期才會被照到，幸她黎瑞恩的腫瘤是良性，但腫瘤一頭一尾黏著其他器官，如果要施手術切除腫瘤，同時要把每個相連器官切除三份之一。

不想接受手術的黎瑞恩聽從醫生意見，保持開朗心情，每半年檢查一次。

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▲ 入院檢查的黎瑞恩收到好友送上的花束。（Facebook圖片）

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突感劇痛入院

但定期檢查只維持了兩次她就放棄：「頭兩次我都好乖，但係諗諗吓照CT（電腦斷層掃描）都有輻射，照多幾次本來冇嘢都變有嘢啦。最後我選擇對呢兩粒嘢不聞不問，總之每日就當『過一日、賺一日』開心就得啦！」

近日劇痛入院的黎瑞恩，以為自己「時辰已到」，怎料今次入院檢查後，發現兩粒腫瘤完全消失。

▲ 黎瑞恩暗指當年婚變令她患上胰臟瘤。（Facebook圖片）

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她欣慰地表示：「醫生話幫我照吓成個肚，好神奇，佢話見唔到你胰臟兩粒瘤喎，只係腸胃炎導致腸抽筋，我即刻開心到，癲咗！問咗自己好多次點解...點解...唔理咁多喇，原來唔好諗埋咁多冇謂嘢及負面嘢，真係可以醫病㗎，所以我想同大家分享我嘅諗法，希望無論患咩病嘅朋友，講大家唔好絕望、放鬆及樂觀，凡事都有可能！」

有信仰的她引用經文：「喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈使骨枯乾。」又指自己要開香檳慶祝，同時感謝舞台劇的演員體諒她缺席排練。同劇的馬浚偉亦有留言：「朱秘書（角色名字）快快好！沒錯，喜樂是良藥，善良是妙方！兩樣妳都有，加油！」其好友「玻璃朱」朱庭萱留言祝她身體健康。

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疑婚變導致患病

黎瑞恩過後又在留言區答謝大家對她的祝福，並謂：「見到大家話我做得善事多，所以個天對我特別好，我又唔係咁睇喎，我覺得做任何嘢都唔好要求有回報囉，如果成日諗做咗之後..就有利益嘅，咁呢個係有目的去做，其實做咩都好自己有能力咪幫吓人囉，能夠幫人係自己嘅福氣。」

她暗指當年因為老公包二奶致婚變，令她情緒受影響而引出病患：「『病』原來真係會鬱出嚟㗎，當一個人唔開心，負能量多到爆嘅，嗰啲就最容易病，我都係因為當時唔開心所以病咗，不過而家冇事喇。」

因此黎瑞恩有所領悟地稱：「所以我哋諗嘢唔好太偏激，每樣事情都可以從多角度諗，唔好因為人哋嘅嘢而激嬲自己，多d講好聽嘅說話（當然係要真心啦）仲有唔好樣樣都斤斤計較，咁樣就每日都開心啦！」

同場加映：蔣祖曼專訪