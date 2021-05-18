【引入海外醫生】食衞局下午交代醫生註冊條例修訂草案　林鄭月娥：6月2日進行立法會首讀

▲ 行政長官林鄭月娥交代本年度立法工作的詳情。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今日（18日）在行會前會見傳媒，交代本年度立法工作的詳情，她表示，政府將會設立一條途徑讓非本地培訓符合資格的醫生可以來港註冊，食衞局今日（18日）會召開記者會，交代修訂《醫生註冊條例》草案，並會在6月2日於立法會進行首讀，呼籲本港醫生組織支持，以改善醫務界，特別是公院和衞生署醫生人手短缺的情況，為市民提供更好的醫療服務。

她又指，未來一兩天簽署《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》成為法案，並於本周五（21日）生效。她指，這條法案為公職人員首次訂定非常明確的法定標準，為維護愛國者治港原則踏出重要一步，民政事務局稍後會公布區議員宣誓安排。

林鄭月娥又提到，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》會於5月26日恢復二讀，政府會提出若干修定回應議員的意見，通過草案後會馬上進入籌備選舉的程序，最重要是選民登記，以配合9月19日進行選舉委員會分組界別選舉。

政府亦已根據劏房租務管制工作小組3月31日提交的報告，進行劏房租務管制條例修訂草案的法律草擬工作，上月26日已諮詢立法會相關事務委員會，預計今年7月提交立法會，期望本年度通過。

林鄭月娥指，昨日已就個人私隱資料修定草案徵詢立法會政制事務委員會，會盡快完成法律草擬工作，目標本個立法年度內提交立法會審議。至於舊式樓宇消防安全工作則未能趕及本立法年度提交草案，保安局會按原定目標在下半年進行公眾諮詢。

她指，本年度立法會延長運作到10月中，其後進行立法會換屆選舉，較有充足時間進行立法工作，過去3個月立法工作成效，與立法會回復正常密不可分。

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責任編輯：陳子謙