【寵物中暑】炎夏34度帶貓去沙灘　主人落水玩困貓於不透氣貓袋

▲ 有主人於炎夏34度帶貓去沙灘，貓貓狀甚辛苦

夏天天氣炎熱，很多主人都怕家中寵物中暑。不過近日有網民於沙灘游水時，發現有主人帶貓到沙灘，期間更全部人離開游水，獨留貓在一個不透氣的貓袋中，貓咪呼吸急促，狀甚辛苦。帖文引來不少愛貓人士怒轟。

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從相片可見，一隻白啡色貓被主人用貓繩綁住，牠在燙熱的沙灘上十分痛苦地叫。後來主人把牠放進一個橙色的不透氣袋裡預防走失，加上大熱天時，袋裡沒有足夠氧氣，猶如一個蒸籠。

該網民拍下相片發佈到「天下貓貓一樣貓」Facebook群組，直指這貓貓主人的惡行如同謀殺，

朋友尋日去沙灘見到有人帶埋隻貓去，但係隻貓好明顯好辛苦係咁叫，尋日成30幾度，佢哋成家人落咗水玩之後直接將隻貓放喺貓袋入邊，咁同謀殺係冇分別！

帖文一出，隨即引來很多人熱議，他們對貓貓主人的行為感到憤怒。有人不明白為何主人要帶貓咪去沙灘，有人建議大家看到這情況請多事出句聲，因為這關乎生命。

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責任編輯：羅嘉欣