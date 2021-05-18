【旅遊業復甦】旅發局料旅客將偏好深度遊體驗大灣區亦成機遇　旅遊事務署稱疫苗接種為業界帶來曙光

▲ 旅發局料旅客將偏好深度遊體驗大灣區亦成機遇；旅遊事務署稱疫苗接種為業界帶來曙光。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令旅遊業受挫，復甦之路漫長，香港旅遊發展局（旅發局）指，疫下改變旅遊生態，料未來旅客每次旅遊會逗留更長時間，同時偏好本地深度遊體驗，大灣區角色亦重要，有助為港提供多旅遊機遇。旅遊事務署則稱，疫苗接種安排為旅遊業帶來曙光，政府擬容許廣東及澳門旅客免檢疫來港旅遊。

旅發局今日（18日）舉行以「把握內地發展商機 聚焦大灣區新機遇」為主題的網絡旅業簡報會，向本港及全球業界簡介最新推動旅遊業復甦、長遠發展的策略重點及工作計劃，並邀請了多名內地領先企業及香港國際品牌的代表分享旅遊業發展趨勢。

香港旅遊發展局主席彭耀佳致辭時表示，疫下多國實施旅遊禁令，改變全球旅遊生態，不少人都發掘本地瑰寶，衍生本地遊、深度遊、Staycation（住宿度假）等旅遊方式，相信在日後恢復跨境旅遊時，旅客每次旅遊會逗留更久，亦會著重深度﹑文化特色及數碼化體驗，與過往有不同。



彭耀佳提及，過去一年本港提升了旅遊設施﹑無縫數碼體驗及衞生防疫安排，為旅遊提供更多創新體驗，而大灣區是一個機遇，除了可吸引港人赴內地旅遊外，亦可在國際市場將香港及大灣區旅遊連結。

彭耀佳又言，疫苗接種對重啟跨境旅遊有一定的重要性，而達至群體免疫亦可加強海外旅客訪港旅遊的信心，呼籲本港旅遊業界無條件支持疫苗接種計劃。

點擊圖片即睇香港日與夜的靚相：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

旅遊事務署旅遊事務專員沈鳳君在簡報會致辭時稱，受疫情影響，2020年訪港旅客量只有約360萬人次，按年下跌94%；酒店平均入住率為46%，按年少33個百分點，政府已推出多項措施支援業界，包括四輪「防疫抗疫基金」等，合共提供26億元的補貼。

她說，疫情未止，旅遊業仍有漫長之路要走，但隨各地開展疫苗接種計劃，旅遊業復甦漸現曙光，政府正籌備讓符合條件的廣東及澳門旅客，免檢疫來港旅遊，當局亦會繼續推動本港旅遊業的發展，相信香港可繼續成為國際旅遊區，同時成為世界級的大灣區旅遊目的地。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩