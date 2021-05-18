【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數　優先處理嚴重過敏急症

▲ 醫院管理局總行政經理何婉霞指將增加「疫苗過敏安全診所」診症節數。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃開展至今約3個月，政府已為市民接種共逾198萬劑疫苗。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，疫苗過敏安全診所接獲不少接種疫苗後，出現敏感狀況的轉介個案，當局將增加診所的診症節數，以滿足不同病人的需要，優先處理過敏情況較嚴重的急症，而輕微病徵如出紅疹等個案，輪候時間可能較長。

何婉霞今早（18日）接受電台訪問時指，私家執業醫生及醫管局醫生都可按機制，轉介病人到「疫苗過敏安全診所」，診所已開始為因打疫苗而出現敏感徵狀的市民診症，會按病人臨床情況作適當測試及評估，並向有關人士發出接種第二劑疫苗的建議。

她又指，目前醫管局約6萬名前線員工當中，約有2.4萬名員工已接種疫苗，部分人已接種第二針滿14天，認為員工整體上願意接種，但亦有部分人因對疫苗有疑問、身體狀況等而未有接種。她表示，醫管局已成立小組協助解答疑慮，希望釋除員工的疑慮。

另外，她稱醫管局一直有以不同方式鼓勵員工打針，例如以員工福利基金，或者透過接收捐贈，向員工贈送限量版紀念品，強調海外醫院都有類似的做法。另各公立醫院每日都會安排車輛，接載員工前往就近的社區疫苗接種中心打針；院內亦設有員工注射站，可讓員工選擇接種科興或復必泰疫苗。

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責任編輯：郭詩詩