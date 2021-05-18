【公務員薪酬】消息：薪酬趨勢調查結果　公務員或減薪0.54%至2.04%

▲ 疫下公務員或面臨減薪。

薪酬調整的薪酬趨勢調查結果今天（18日）公布，影響18萬名公務員人工，薪酬趨勢調查委員會向員方交代今年薪酬趨勢調查結果，在疫情下公務員或再面臨減薪，在扣除遞增薪額後，高級公務員薪酬淨指標為-2.04%，中級公務員-0.54%，低級公務員-0.68%。委員會下星期三再開會討論，實際薪酬調整幅度亦要由行政長官會同行政會議決定。

薪酬趨勢調查委員會發表報告，根據過去一年逾百間公司的僱員薪酬和花紅變動，得出今年私營機構高、中及低層僱員的加薪幅度為負1%、0.49% 及0.48% ，政府計算公務員加薪指標時，會按機制先扣減遞增薪額，今年高、中及低層公務員的遞增薪額分別為1.26%、1.35%及2.3%，由於政府前年起已為遞增薪額設封頂機制，因此今年只需分別扣減1.04%、1.03%及1.16%，經扣減後，薪酬趨勢淨指標為高層-2.04%、中層及低層分別為-0.54%及-0.68%。

▲ 薪酬調整的薪酬趨勢調查結果今天公布。（資料圖片）

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝見傳媒時表示，今年數據是一個低位，反映疫情下難以通關、社會活動做不到，如果經濟活動恢復正常，市面可以做得較好。他不評論公務員是否凍薪較好，形容「無人喜歡減薪」，政府決定時會考慮整體社會及財政狀況，強調委員會的數據參考113間公司，涉及14萬多僱員，認為是足夠，亦是平穩及行之有效做法。

比對去年的薪酬趨勢調查結果，各級高中低層分別錄得1.68% 、1.98%及1.15%的淨增長，政府最後決定凍薪。

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責任編輯：伍瑋瑋