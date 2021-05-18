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【著數優惠】UNIQLO+GU本周五開始感謝節　連續兩周買滿$400送毛巾或不銹鋼摺疊餐具

休閒消費 12:03 2021/05/18

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

UNIQLO DRY-EX tee原價$99、減至$79。（圖片由品牌提供）

今年因為新冠疫情籠罩全球，市面一面倒不景氣，但正所謂生活還是要過，衫就一定要著，要置裝添衣當然是襯減價出手，由本月21日開始UNIQLO和姊妹品牌GU，將會舉行感謝節，由功能性掛帥的AIRism系列到，到與Marimekko的聯乘一律有減，本周五是去掃貨出動的時候了。

本周五開始一連舉行14天的感謝節，有不少品牌的招牌產品以優惠價推出，首先UNIQLO第一彈是以高性能掛帥的Sport Utility Wear系列，當中包括由吸汗速乾的彈性透氣物料製成的DRY-EX tee、短褲和超彈性Active束腳褲等。

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此外，還有由夏季必備的男女裝棉質tee、UNIQLO招牌式著名的AIRism系列，更重要的是由簡約設計女皇Jil Sander操刀的+J系列的產品亦到入減價之列，絕對不容錯過。

至於GU方面，包括女裝連身裙款，或是可內搭亦可單穿的多款女裝BRA-FEEL背心，男裝有軍裝開胸恤衫、與及最低以$65驚喜價格即可購入的CP值超高的日系女裝別緻tee和$89入手速乾清涼的男裝Dry Utility tee等。

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留意的是在感謝節的第一周（21/27/5）期間，只要在UNIQLO和GU內購物滿$400，即可獲贈UNIQLO快乾毛巾或GU不鏽鋼便攜式摺疊餐具和水杯套裝。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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