【無錢醫病】精神病兒子曾放火燒屋追斬家人　窮父無錢治病忍痛鎖入鐵籠17年

▲ 窮父無錢為精神病兒子治病，忍痛把他鎖入鐵籠17年。

近日內地精神病患者的處境引起大眾關注，內蒙古呼和浩特市一名37歲男子患有精神病，因為曾放火燒屋、打人，甚至拿菜刀追斬家人，不時病發，其年老的父親逼不得已把他鎖進鐵籠裡，一鎖就17年，至近日鐵籠才被拆除。

據內地媒體報道，該名37歲男子小郭與父親居於呼和浩特市托克託縣的新營子鎮豆腐夭村。上周四（13日）內蒙古電視台「經濟頻道」記者到場採訪，發現他被鎖在一個用鋼筋焊成、約只有4至5平方米的籠子，裡面只有一張用木板搭製的床舖，17年來從沒離開過鐵籠。內地記者發現，與小郭溝通時，他意識清晰，能回答問題。

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小郭的父親表示，妻子在兒子10歲時離家出走，小學畢業後他就開始打工，惟至20歲時大受打擊，就變成現在這模樣。父親形容，兒子以前精明能幹，在他生病後曾帶他四處求醫。當時有醫生表示，只能堅持住病治療，就可治好小郭的病。但不到半年，他們已耗盡積蓄，生活窮困，無力治病。

加上小郭經常突然發病，曾放火燒屋、打人、拿菜刀追斬家人，令父親不得已把他困在鐵籠裡。近日內地媒體幫忙聯絡內蒙古第三醫院，院方派醫生到場為小郭檢查，獲父親同意後，送小郭去醫院治療。在5月13日下午，小郭終於可離開那生活了17年的鐵籠。

現時小郭一家雖然已脫貧，但仍無力支付醫療費用。事件經報道後，有不少熱心人士表示想幫助小郭一家，現至少已為他們籌得3萬多元人民幣。

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責任編輯：羅嘉欣