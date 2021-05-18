【野蠻奶奶】奶奶恨抱孫不停催生仔要有男丁　新抱嬲爆：要脅老公娶第二個

▲ 一位新抱在網上大呻奶奶要脅她和丈夫生小朋友。

如果家中只有一個兒子，可能會受到傳宗接代的壓力。日前有新抱在網上大呻，奶奶近年不停催逼自己和丈夫生BB，更要脅新抱若拒絕生育，便會叫兒子回內地娶妻，惟兩夫婦在結婚前已決定不會生小朋友，故新抱對此感到不滿。

奶奶要脅新抱生育

該名新抱近日在Facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，指自己現年38歲，丈夫40歲，兩人在結婚前已有共識不會生育，惟奶奶「好恨抱孫」，由四年前開始不停催逼他們生小朋友。事主表示奶奶最近「催生」程度加劇，更要脅她：

話如果我唔生嘅話，佢會叫我老公返內地娶老婆，反正佢有咁多親戚喺嗰邊，一定有好多女仔介紹到俾老公。

雖然事主和丈夫並沒有理會奶奶，但奶奶卻沒有因此罷休，更用不同原因繼續游說兩人，並且表示會「資助」他們，

而家香港教育咁好，最近學啲嘢又非常豐富，可以教到班小朋友有正確思考嘅觀念，所以真係好適合生，真係唔驚唔識教。學校老師一定會幫你，老爺奶奶亦都支持你。

丈夫是家中惟一男丁

不過事主表示，十年前與丈夫拍拖時，已有共識婚後不會生育，因為兩人一向都不喜歡小朋友，「又困身，同埋生出嚟又搞唔掂，唔通拋棄佢唔理咩？真係好大責任！」。但由於奶奶只有丈夫一個兒子，另外一位女兒已40歲但仍然未婚，所以將生育責任壓在兩人身上。

而家唔生好蝕底呀，政府有咁多福利，真係唔好輸蝕，呢個咁幸福嘅環境要好好珍惜，起碼要生兩個，最好有個仔啦梗係。

雖然事主對奶奶的要脅感到憤怒，但表示幸好夫婦二人都不喜歡小朋友，坦言「如果我哋生咗嘅話，奶奶一定會插手多多事幹，到時候仲麻煩呀！」

網民：生BB並唔係女人嘅義務

帖文一出引起網民熱議，紛紛留言斥奶奶思想守舊。有網民建議事主丈夫擔當「中間人」角色，向奶奶坦白兩人的想法，「淨係你兩公婆有共識係無用㗎，老人家想抱孫係好正常，你哋一定要好好同你奶奶溝通好。」點擊查看更多網民留言：

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帖文內容獲《生仔要考牌系列》授權轉載。

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責任編輯：王明芳