【涉瞞行蹤】染疫印度漢涉瞞行蹤提供虛假資料　今准保釋候訊不准離港 

▲ 涉案男被告今（18日）再被押解往九龍城裁判法院提訊。（資料圖片）

確診新冠肺炎變種病毒的印度裔男工程師，早前涉與菲律賓籍女友人於染疫後延報行蹤，兩人被控向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料等罪，涉案男被告今（18日）再被押解往九龍城裁判法院提訊。男被告今申請保釋獲批，期間不得離開香港。

涉案男被告Syed Mohamed Rizvi （30歲）早前首次提訊時，自行申請保釋被拒，今由代表大律師申請保釋，仍遭控方反對。裁判官經考慮後，決定批准其保釋申請，男被告獲准以現金3萬元保釋，以及現金一萬元作人事擔保，期間不得離港，需定時到警署報到，案件押後至5月31日再訊。

男被告被控一項向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪。控罪指他於2021年4月16日，在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即於同月10日至11日期間，只到訪佐敦及尖沙咀，以及並無參與任何聚會。

而同案女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide上周五(14日)亦獲准保釋候訊，她早前被控1項未有向獲授權人員提供資料罪，控罪指她於2021年4月17日，在香港未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒的風險的人。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝