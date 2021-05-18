【食用安全】柴灣肉檔豬殼內臟放地上　蒼蠅亂飛曱甴爬上豬腳傳惡臭

▲ 柴灣肉檔豬殼內臟放地上，蒼蠅亂飛曱甴爬上豬腳傳惡臭。

疫情下，不少市民都會額外注意食物衛生。有柴灣街坊發現該區一個肉檔門外放有豬殼和內臟，不但傳出陣陣異味，亦有大量蒼蠅在內臟上亂飛，甚至有蟑螂爬上豬腳，非常嘔心，衛生情況引發不少網民關注。

今早（18日）有網民於Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖文並茂發文，從相中可見，一個豬肉檔門外放有一隻被帆布遮蓋的豬殼，豬腳部分外露，直接接觸地上，豬腳上更驚見一隻蟑螂。而豬殼旁放有一兜內臟，網民更形容有大量如「豆豉」般的蒼蠅飛來飛去。

仲好大味，見到都作嘔...見到只猪個頭開始發黑...

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貼文引起網民關注，不少人都認為衛生情況惡劣，留言指，「一次都未買過」，不過亦有街坊見怪不怪，表示肉檔做法普遍，「咁多年都係咁放」。點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣