【酒店自助餐】汀蘭居海鮮自助晚餐網上預訂限時優惠　每位$359歎生蠔黑安格斯逾50款美食【內附連結】

▲ 黑安格斯燒肉眼：100%天然極品純黑安格斯，外面燒熟但裡面呈半熟的粉嫩狀態，油脂分部均勻，牛香四溢。(酒店提供)

座落於汀九橋旁的汀蘭居最新推出「全海景海鮮自助晚餐」，原價為498元，現在只需於網上訂購，便可以優惠價359元享用，食客可任食即開生蠔、黑安格斯燒肉眼、新鮮冰鎮海鮮及日式刺身等多美食，十分豐富。

酒店是次推出的全海景海鮮自助晚餐，日期由即日起至6月30日，菜式款式超過50款，包括多款新鮮冰鎮海鮮，如空運即開生蠔、鮮甜鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、甘香惹味翡翠螺及肉質豐腴凍大蝦等等。

▲ 自助餐有多款的冰鎮海鮮，包括鱈場蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺等等。(酒店提供)

前菜則有風乾肉腸及芝士拼盤等，喚醒大家的味蕾。熱葷方面就有肉味香濃的黑安格斯燒肉眼、法式烤雞、原條燒比目魚、蒜蓉粉絲蒸扇貝及黑松露薯蓉等。

▲ 汀蘭居最新的海鮮自助餐，食客可以任食多款即開生蠔，款款都屬時令，肥美鮮甜。(酒店提供)

同時，酒店更設即製湯麵檔及燒烤區，食客只需揀選喜愛的食材，大廚即場炮製湯麵；燒烤區則有不同的串燒、烤羊架、烤披薩、烤大蝦，滿足有選擇困難的大家。

甜點就有超過十款Movenpick雪糕，以及即製窩夫等多款蛋糕和甜點。重點推介是無論大人或小朋友都喜愛的朱古力噴泉，吃著甜入心扉。

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汀蘭居位於荃灣區汀九青山公路汀九段，可遠眺汀九橋、青馬大橋及藍巴勒海峽景致，堪稱香港的「城市隱世度假天堂」，環境清靜怡人，大家可以一邊大快朵頤品嘗美食，一邊欣賞藍巴勒海峽及汀九橋的壯麗景色，慢慢享受。

汀蘭居Bay’s Kitchen & Bar

地址：荃灣汀九青山公路123號

網上預訂優惠價：359元，原價498元

供應時間：下午6:30pm至9:30pm

供應日期：周五至周日及公眾假期

記者：招美寶