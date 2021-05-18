【快閃優惠】Paul Lafayet焦糖燉蛋禮券網購半價　GODIVA指定朱古力買一送一【內附連結】

▲ Paul Lafayet將由即日5月18日起至20日，舉行著名的《法式焦糖燉蛋節》。（品牌提供）

甜品控有好消息，兩大高級甜品品牌GODIVA和Paul Lafayet都推出快閃優惠，機會難逢，而且優惠期有限，無甜不歡的你豈能錯過？

Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節

Paul Lafayet將由即日5月18日起至20日，舉行著名的《法式焦糖燉蛋節》。相信大家對Paul Lafayet的招牌焦糖燉蛋都不會陌生，這款人氣甜品選用法國進口的蔗糖、馬達加斯加的雲呢拿忌廉等優質材料製造，口感幼滑，甜而不膩。

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大家只要登記成為會員，即可在3天內享受「一份價錢，兩份喜悅」的特別優惠，於指定的Paul Lafayet店鋪和網上商店paullafayet.com，可以半價$250（原價為$500）購買一本10張的焦糖燉蛋節禮券。每張禮券可在限定的時間內兌換1件經典法式焦糖燉蛋。

另外，品牌亦與法國插畫家Emilie Sarnel合作，設計了一套由精美骨瓷製成的限量版精緻骨瓷杯碟套裝，包含4隻不同顏色及圖案的糖果色杯碟，均印有可愛的貓咪插圖。會員凡購買4本法式焦糖燉蛋節日禮券（港幣$1,000），即可獲贈一套限量版Paul Lafayet x Emilie Sarnel杯碟套裝；凡購買最多12本節日禮券的顧客，將獲得全系列（4套）骨瓷杯碟套裝。

▲ 購買GODIVA指定散裝夾心及松露朱古力，可享買一送一優惠！（品牌提供）

GODIVA 朱古力買一送一

來自比利時的GODIVA朱古力推出買一送一限時優惠！即日起至23日，購買指定散裝夾心及松露朱古力，可享買一送一優惠！同時，購買指定季節限定Carre片裝朱古力則買十送十。

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由5月17日起，凡購物淨額滿$388或以上，更可免費獲贈精緻磁石口罩飾物或香薰連口罩貼套裝禮品，香薰口罩貼套裝採用薰衣草有機精油，有助紓緩緊張情緒，再歎著一口朱古力，包你心情立即變靚。

記者︰梁靜詩