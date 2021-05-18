  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (週二) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】盡責泳兒吊住鹽水照開會　Vincy：希望可以保住我們成個團隊

娛樂 11:46 2021/05/18

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

泳兒及王灝兒（JW）在《聲夢傳奇》與Rock重新演繹《裙下之臣》。

TVB歌唱選秀真人騷《聲夢傳奇》日前播出第6集，身為紅組的導師泳兒（Vincy）及王灝兒（JW）親自上陣，與紅組隊長何晉樂（Rock）出戰第五回合，重新演繹陳奕迅的《裙下之臣》。

比賽前大家透過電話開視像會議，不過見到Vincy身穿病人服，身後又滿佈儀器，原來身體不適入院。

Vincy表示：「其實不舒服了幾日，一直用意志力同飲水撐住，尤其是比賽當日睇住他們上台表演，令我好感動，個performance比我預料中更加好，令到我忘記了我當日的病痛。」

不過比賽一結束，Vincy便又暈又嘔，所以最後要入院檢查兼吊鹽水，檢查結果原來胃部發炎。

不過Vincy叫大家不用擔心，要專注比賽：「我知道他們今日會在網上有個meeting，都會初部傾他們第二round比賽的計劃，擔心他們。同埋趁這幾日入了醫院，都上網睇了好多reference、諗了好多點子，好希望可以在我現在這個狀態都可以盡力去幫到他們，希望可以保住我們成個團隊、全部隊友。」

開會期間Vincy不時提出意見，十分緊張學員，當她得知Rock揀選《裙下之臣》一曲參賽，她便主動提議：「會不會是我們女仔導師出來同他一齊唱這隻歌，我們好sexy去引誘他？」

比賽當日Vincy跟JW以火辣紅裙上陣，引來全場尖叫。比賽完結後，一眾評判均表示整個表只看到Vincy及JW，十分搞笑，伍仲衡更謂：「Vincy一唱你（Rock）就比下去。」而郭偉亮（Eric Kwok）則謂全程只望着Rock：「因為你開頭是有突破。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【孝順女】泳兒母親中風6年盼奇蹟出現　曾歷失聲感人生迷失：唱歌給誰聽
15:16 2021/05/06
【孝順女】泳兒母親中風6年盼奇蹟出現　曾歷失聲感人生迷失：唱歌給誰聽
【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄
10:52 2021/05/16
【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄
【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】
12:03 2021/04/28
【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】

你可能感興趣

【孝順女】泳兒母親中風6年盼奇蹟出現　曾歷失聲感人生迷失：唱歌給誰聽
15:16 2021/05/06
【孝順女】泳兒母親中風6年盼奇蹟出現　曾歷失聲感人生迷失：唱歌給誰聽
【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄
10:52 2021/05/16
【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄
【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】
12:03 2021/04/28
【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】
泳兒 王灝兒 陳奕迅 歌手 綜藝節目 聲夢傳奇

最高瀏覽

【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
15:59 2021/05/17
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
【廖安麗前夫】常霖法師皈依11年憶出家原因　細女曾為父離開家庭耿耿於懐
10:33 2021/05/17
【廖安麗前夫】常霖法師皈依11年憶出家原因　細女曾為父離開家庭耿耿於懐