【聲夢傳奇】盡責泳兒吊住鹽水照開會　Vincy：希望可以保住我們成個團隊

▲ 泳兒及王灝兒（JW）在《聲夢傳奇》與Rock重新演繹《裙下之臣》。

TVB歌唱選秀真人騷《聲夢傳奇》日前播出第6集，身為紅組的導師泳兒（Vincy）及王灝兒（JW）親自上陣，與紅組隊長何晉樂（Rock）出戰第五回合，重新演繹陳奕迅的《裙下之臣》。

比賽前大家透過電話開視像會議，不過見到Vincy身穿病人服，身後又滿佈儀器，原來身體不適入院。

Vincy表示：「其實不舒服了幾日，一直用意志力同飲水撐住，尤其是比賽當日睇住他們上台表演，令我好感動，個performance比我預料中更加好，令到我忘記了我當日的病痛。」

不過比賽一結束，Vincy便又暈又嘔，所以最後要入院檢查兼吊鹽水，檢查結果原來胃部發炎。

不過Vincy叫大家不用擔心，要專注比賽：「我知道他們今日會在網上有個meeting，都會初部傾他們第二round比賽的計劃，擔心他們。同埋趁這幾日入了醫院，都上網睇了好多reference、諗了好多點子，好希望可以在我現在這個狀態都可以盡力去幫到他們，希望可以保住我們成個團隊、全部隊友。」

開會期間Vincy不時提出意見，十分緊張學員，當她得知Rock揀選《裙下之臣》一曲參賽，她便主動提議：「會不會是我們女仔導師出來同他一齊唱這隻歌，我們好sexy去引誘他？」

比賽當日Vincy跟JW以火辣紅裙上陣，引來全場尖叫。比賽完結後，一眾評判均表示整個表只看到Vincy及JW，十分搞笑，伍仲衡更謂：「Vincy一唱你（Rock）就比下去。」而郭偉亮（Eric Kwok）則謂全程只望着Rock：「因為你開頭是有突破。」